Архитекторы рассказали, что думают о разрешении застройки берегов Дона малоэтажными зданиями

Специалисты, рассказали как изменения в ПЗЗ отразятся на речном фасаде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время 16-го заседания Ростовской-на-Дону городской Думы были приняты изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Большинством голосов депутаты разрешили строить на правом берегу реки Дон, от Богатяновского спуска до ЖК «Красный Аксай», жилые дома высотой до 20 метров.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» спросил у урбанистов и архитекторов, что они думают о нововведениях.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ

Градостроительный регламент территориальной зоны речного фасада был изложен в новой редакции: зона РФ была переведена в зону РФ-1. В нее вошли территории правого берега Дона, предназначенные для размещения общественной застройки, в том числе для отдыха, рекреации и туризма. Число надземных этажей зданий и сооружений в этой зоне не может быть больше четырех, а их максимальная высота не может превышать 20 метров.

Более жесткие ограничения по высоте – не более 15 метров – были введены для зданий и сооружений в новой территориальной зоне речного фасада второго типа (РФ-2), куда вошли территории вдоль левого берега реки, а также Зеленый остров. Согласно градостроительному регламенту этой зоны, она предназначена исключительно для размещения общественно-деловой застройки, в том числе объектов для отдыха, туризма и рекреации.

Градостроительный регламент зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности был дополнен основным видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд». Также были внесены изменения в карты градостроительного зонирования. Из видов разрешенного использования был исключен автосервис.

В пресс-службе Ростовской гордумы корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» прокомментировали, что изменения потребовались, чтобы узаконить существующую в прибрежной зоне застройку. Так, не придется сносить расположенное на улице Седова четырехэтажное общежитие Института водного транспорта имени Седова.

- Это позволяет узаконить существующую застройку, но ограничить новое строительство домов выше 20 метров, - пояснили в гордуме. - Может, кто-то ранее и планировал что-то строить на правом берегу, но теперь это строительство укладывается в жесткий регламент по высоте. Раньше такого регламента не было. Если бы установили предельную высотность зданий на правом берегу 15 метров, то, например, общежитию пришлось бы один этаж сносить.

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ УРАБНИСТЫ И АРХИТЕКТОРЫ?

По словам ростовского урбаниста Артемия Зайцева, в зону высотной застройки на правом берегу реки, от Богатяновского спуска до ЖК «Красный Аксай», попадет полоса вдоль берега шириной 30-35 метров, определенная Генеральным планом Ростова как будущая зона рекреации. Сюда же войдет и запланированная ранее четырехполосная автодорога.

- Никаких исключений не сделано - в Правилах землепользования и застройки участки под зону рекреации и под дорогу не обозначены, - говорит урбанист. - Получается, что собственники земельных участков могут строить дома в зеленой зоне. Поэтому теперь выкуп земельных участков под дорогу обойдется значительно дороже.

Ростовский архитектор Александр Ломтев поддерживает ограничение высотной застройки.

- То, что ограничили высоту зданий, которые будут строить, — это хорошо, - отметил специалист. — Странно, что понадобилось столько лет для такого решения. Но в части прибрежной зоны правого берега Дона разрешили строить жилые дома, хотя раньше говорилось, что там будет создан исключительно общественно-культурный кластер.

При этом Ломтев отмечает, что в ПЗЗ нечетко прописаны принципы и регламенты проектирования зданий в зоне речного фасада. Эксперт придерживается мнения, что Правила землепользования в части регламентов нужно доработать.

НАБЕРЕЖНАЯ - ЛИЦО ДОНА?

Архитектор Андрей Дойницын, который ранее публично представлял свой проект развития продления набережной Дона, отметил, что правый берег Ростова является лицом города.

- Мы встречаем гостей, которые заезжают к нам с левого берега, поэтому у набережной Дона должен быть свой характер, - пояснил специалист.

По словам архитектора, исторически сложилось, что раньше в Ростове этот самый «характер набережной» существовал: на склоне берега было много деревьев, а среди них стояли невысокие строения с жестяными крышами, выкрашенными в зеленый цвет. Все это производило впечатление на гостей донской столицы. Эксперт назвал «опасным» разрешение застраивать правый берег.

- Такие действия, - отметил собеседник. - Могут вызывать образование огромных пробок на набережной, поскольку в построенных там домах будет жить множество горожан. Также набережная потеряет свой прогулочный статус, где в летнее собирается весь город.

Специалист опасается, что зона рекреации может стать в большей степени проезжей частью со случайными парковками, а высотные здания перекроют фасады строений, которые расположены в правобережной зоне.

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