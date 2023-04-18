Алексей Логвиненко: «Кубок дружбы» стал визитной карточкой Ростова»

Алексей Логвиненко, Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц поздравили всех участников с открытием турнира. Фото: Дмитрий Кутепов

В понедельник, 17 апреля в Ростове на обновленном стадионе «Арсенал» прошло торжественное открытие международного юношеского турнира по футболу «Кубок дружбы U-14», в котором примут участие 8 команд. Рассказываем, как все прошло.

ПРИЕХАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ

На открытии присутствовали глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и президент клуба Арташес Арутюнянц. Все они выступили с приветственным словом перед участниками и зрителями турнира.

— Для жителей Ростова большая честь принимать международный футбольный турнир. Он уже четвертый по счету. Сегодня будут участвовать сильнейшие команды России, — отметил Алексей Валентинович. — Уверен, данный турнир — это прекрасная стартовая площадка для талантливых и увлеченных футболом ребят.

В этом году на международном турнире выступят команды России и Белоруссии — академии футбольных клубов «Ростов», московские «Локомотив» и «Спартак», «Краснодар», «Зенит» из северной столицы , «Сочи» и белорусский «Минск», а также московская спортивная школа ФК «Строгино». Участвовать будут ребята возрастом до 14 лет.

В этом году организаторы создали небольшую интригу — учредили три дополнительные номинации. Для этого глава администрации попросил городской бизнес предоставить средства. Команду-победителя наградят миллионом рублей. «Лучший игрок» и автор «самого красивого гола» получат по 500 тысяч.

— Можно с уверенностью говорить, что «Кубок дружбы» стал визитной карточкой Ростова, — подчеркнул глава.

ПРИСМАТРИВАЮТ МОЛОДУЮ СМЕНУ

Главный тренер ФК «Ростов» и национальной сборной страны по футболу Валерий Карпин обратился к участникам турнира. По его словам, ребятам нужно сейчас показать себя на поле на все сто.

— 14 лет — хороший возраст для того, чтобы начать прогрессировать, чтобы попасть в первую команду вашего клуба. В «Ростове» сейчас достаточно воспитанников академии и уже в 17-18 лет ребята играют в первой команде. Поэтому хотелось бы, чтобы все вы себя показали себя в этом турнире, - сказал Валерий Георгиевич. - За вами всеми мы будем следить.

Главный тренер желто-синих пообщался с юными футболистами и ответил на их вопросы, присматривал талантливых ребят. Им он пожелал, прежде всего, не получить травмы на турнире и добиться своих целей.

«Кубок дружбы» будет проходить до 22 апреля. Вход на стадион свободный. Увидеть матчи можно и по телевидению. Две финальные игры будут транслировать в прямом эфире в последний день соревнований на федеральном канале «Матч! Игра».

Напомним, «Кубок дружбы» проходит в четвертый раз. В этом году у ребят снова есть шанс стать победителями.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Футбол очень популярен среди ростовчан. Сейчас в городе этим видом спорта занимаются свыше 10 тысяч человек. Власти Ростова уделяют самое пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры города, занимаются модернизацией футбольных полей и спортивных площадок.

Турнир проходит на стадионе «Арсенал», расположенном на улице 2-й Краснодарской, 145/6, в Советском районе города. Летом прошлого года завершился его капитальный ремонт. На нем заменили покрытие поля и беговых дорожек, отремонтировали трибуны и благоустроили территорию, привели в порядок коммуникации.

До конца текущего года в донской столице появится еще три новых стадиона. Возведение спортивного сооружения на улице Зеленой завершат до конца июля. Самый большой объект будет на бульваре Комарова. Кроме полноразмерного футбольного поля там будет шесть беговых дорожек. На Гребном канале завешается строительство небольшого стадиона.

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