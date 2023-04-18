Алексей Логвиненко наградил победителей театрального фестиваля «Браво, дети!»

Основные награды остались в донской столице. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове-на-Дону подвели итоги восьмого городского фестиваля детских и юношеских самодеятельных театральных коллективов «Браво, дети!» Торжественная церемония состоялась в ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. Кубок «Гран-при», Золотые, Серебряные и Хрустальные маски победителям и призерам вручил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

КОЛИЧЕСТВО ТЕАТРАЛЬНЫХ СТУДИЙ ВЫРОСЛО В 10 РАЗ

Фестиваль «Браво, дети!» проводится в донской столице уже в восьмой раз для популяризации любительского театрального творчества, приобщения детей к современным формам искусства. И с каждым годом фестиваль привлекает все больше участников. Дошколята и школьники с удовольствием участвуют и покоряют жюри и зрителей своими постановками в номинациях «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Театр кукол», «Пластический театр», «Фольклорный театр», «Театр клоунады» и «Театр теней».

Восемь лет Фестиваль объединяет детские музыкальные, драматические, кукольные театры Ростова, а также студии художественного слова, школьные театры и самых маленьких артистов – воспитанников детских садов, - обратились со сцены к собравшимся ведущие мероприятия.

По итогам суперфинала, который прошел с 14 по 16 апреля, были определены победители. Суперфинал в этом году был открытым: впервые в нем приняли участие детские театральные коллективы из Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и Азова.

- Ростов по праву считается культурной столицей Юга России, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Театральное движение в нашем городе ширится: если несколько лет назад у нас было всего 18 школьных театров, то сегодня на базе школ и детских садов создано более 200 театральных объединений.

ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ — С МАЛЫХ ЛЕТ

В своей приветственной речи глава администрации города благодарил тех, кто привел ребят на эту сцену — наставников.

- Уважаемые руководители и наставники детских театральных коллективов! Спасибо вам за то, что раскрываете потенциал будущих звезд, учите ребят верить в себя, через искусство прививаете любовь к Родине, - обратился со словами благодарности Алексей Валентинович. - Также хочу выразить слова благодарности педагогам, костюмерам, звукорежиссерам, постановщикам и, конечно же, юным артистам и их родителям. Ваша слаженная работа, взаимодействие и взаимовыручка позволяют создавать на сцене настоящие шедевры! Поздравляю победителей и призеров конкурса! Желаю дальнейших творческих успехов!

Артистам, которые по мнению жюри, показали самую выдающуюся игру, Алексей Логвиненко вручил главные награды фестиваля - кубок «Гран-при», Золотые, Серебряные и Хрустальные маски. И все главные призы остались в Ростове-на-Дону.

Работы ребят высоко оценили члены жюри. Так, председатель — актер государственного академического Малого театра России, режиссер московского театра имени Михаила Булгакова Петр Жихарев похвалил участников.

- На этой прекрасной сцене играл несколько раз, приезжая с гастролями своего театра, так что этот зал в какой-то степени для меня родной, - поделился Петр Жихарев. - А за эти несколько дней стали для меня родным и вы, уважаемые участники фестиваля. Фестиваль называется «Браво, дети!». А мне хочется сказать: «Браво, ростовские дети!». Восхищен, поражен уровнем этого фестиваля. В любительском театральном движении я с самого маленького возраста. В таком же возрасте поднялся на сцену и больше уже не захотел с нее уходить никогда. Нет ни одного неинтересного спектакля на этом фестивале. Разница между первым и остальными местами незначительная. И было непросто выбрать лучших из лучших. Хочется сказать громкое, справедливое «Браво» вам всем!

Гран-при среди дошколят завоевал коллектив «Искорки» детского сада № 117, среди школ и учреждений дополнительного образования — театр Чеховского клуба «Классика» гимназии № 118. Также были вручены призы от детского жюри и от профессионального сообщества.