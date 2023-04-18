В Ростовской области три миллиарда рублей потратят на развитие транспортной инфраструктуры

В Ростове состоялось заседание Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось внеочередное заседание Заксобрания, на котором депутаты приняли поправки в бюджет региона на этот год, на следующий и на 2025-й.

Как сообщил Председатель донского парламента Александр Ищенко, изменения в главном финансовом документе региона предусматривают увеличение расходной части за счет средств из федерального бюджета.

ЭЛЕКТРОБУСЫ И ГОРОДСКОЙ ТРАМВАЙ

Эти деньги направят, прежде всего, на развитие социальной сферы.

По словам Александра Ищенко, три миллиарда рублей пойдут на транспортную инфраструктуру. Так, часть средств потратят на покупку 20 электробусов для донской столицы, 10 приобретут для Таганрога и еще 10 – для Волгодонска.

– В последние годы крупные города Ростовской области последовательно работают над постепенным переводом общественного транспорта на экологические его виды. Депутаты поддерживают выделение в бюджете дополнительных средств на эти цели. Кроме приобретения самих электробусов, в текущем году будет приобретено и 14 зарядных станций. Это делается для того, чтобы сформировать полноценную инфраструктуру обслуживания этого удобного экологически чистого вида транспорта на территории Ростовской области, - прокомментировал решение спикер Заксобрания.

Кроме прочего, в регионе расширят автобусный парк.

По словам Александра Ищенко, будут закуплены более экологичные автобусы с точки зрения выработки отходов от топлива. Также в донской столице стартует реализация проекта современной трамвайной сети. На эти цели в этом году предусмотрено 900 миллионов рублей.

А еще на Дону восстановят речной пассажирский транспорт, популярный в советское время.

ДОРОГИ, БОЛЬНИЦЫ, СПОРТЗАЛ

Увеличат на два миллиарда и дорожный фонд.

– Что наиболее важно, увеличиваются средства на ремонт и строительство именно муниципальных дорог – городских, межпоселковых, где есть существенные проблемы с дорожной сетью. С учетом, что сейчас начался активный ремонт дорожного покрытия после зимнего периода, депутаты поддерживают дополнительное выделение средств на эти цели, – прокомментировал Александр Ищенко.

100 миллионов потратят на модернизацию первичного звена здравоохранения. Еще 102 миллиона выделят на летнюю оздоровительную компанию. На эти средства возведут пять корпусов в оздоровительном лагере.

Также, по словам Александра Ищенко, из бюджета Москвы донской край получил 150 миллионов рублей на возведение модульного спортивного зала в хуторе Старозолотовский в Константиновском районе.