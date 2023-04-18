Помощь участникам СВО и социальная газификация: как прошло заседание Донского парламента

Для усиления социальных гарантий для участников СВО и членов их семей депутаты приняли изменения в областной закон. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось заседание Заксобрания Ростовской области. На повестке дня, среди прочего, оказались и меры поддержки защитников Родины.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОБИЛИЗОВАННЫМ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

- Мы продолжаем нашу последовательную линию расширения прав и социальных льгот мобилизованных, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей, - прокомментировал спикер донского ЗС Александр Ищенко.

На заседании приняли поправку в региональный закон, который предусматривает право внеочередного личного приема в органах государственной власти и органах местного самоуправления участников специальной военной операции и их близких.

К членам семьи участника специальной военной операции, кто сможет воспользоваться таким правом, в соответствии с поправками, относятся супруг или супруга; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

В фокусе внимания депутатов по-прежнему остается и социальная газификация Ростовской области.

Так, парламентарии направили обращение к заместителю Председателя Правительства РФ Александру Новаку о необходимости дополнения программы социальной газификации учреждениями культуры, учреждениями физической культуры и спорта, а также модульными зданиями.

- Пока за рамками программы социальной газификации остаются учреждения культуры, физической культуры, спорта, то есть дома культуры, библиотеки, спорткомплексы. У нас в Ростовской области немало таких объектов, которые, на наш взгляд, должны быть газифицированы, - отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Финансовое бремя по подведению сетей к таким объектам в настоящее время лежит на плечах муниципалитетов. Сельские бюджеты пользуются дотациями, и газификация соцобъектов за свой счет для них трудновыполнима.

Учитывая все это, депутаты донского парламента направили обращение к Правительству РФ с просьбой расширить список объектов, подходящих для социальной газификации.

Также депутаты уверены, что необходимо включить в программу социальной газификации и модульные здания социальных учреждений.

ШАХТЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Кроме этого, Законодательное Собрание подготовит обращение к Президенту с ходатайством о присвоении городу Шахты почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании донского парламента.

Об этом просили сами жители. Предложение поддержали городские и областные депутаты, а также правительство региона.

- Мы приняли постановление о подготовке такого ходатайства на имя главы государства, - прокомментировал Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. – Шахтерский город-труженик однозначно достоин этого высокого почетного звания.

По словам председателя комитета ЗС по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирины Жуковой, почетное звание «Город трудовой доблести» для города станет большим достоянием и гордостью.

Отметим, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда.

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