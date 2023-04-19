Обучающий форум молодых организаторов выборов прошел в Ростове

Фото:​ пресс-служба ИКРО

В донской столице впервые стартовал обучающий форум для членов участковых избирательных комиссий. В мероприятии принимают участие молодые люди возрастом от 18 до 35 лет.

Программа форума обширная. В нее вошли образовательные мастер-классы, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры, а также проектную сессию, в которой молодых специалистов учили создавать социальную рекламу, направленную на повышение престижа института выборов и работы в избирательной системе.

Фото:​ пресс-служба ИКРО

О форуме, его целях и задачах рассказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Облизбиркома региона Василий Волков.

- Мы впервые проводим молодежный форум для членов избирательных комиссий Ростовской области, но надеемся, что он станет традиционным. Члены участковых комиссий, по сути, - волонтеры, так как у всех есть основная работа, это люди самых разных профессий, но они берут на себя дополнительную нагрузку - провести выборы, - подчеркнул Василий Волков.

По его словам, задача форума – не только вооружить молодых членов избирательных комиссий знаниями в сфере избирательных технологий и права, психологии и коммуникаций с избирателями, но сплотить их как команду.