Ростовчане, спасшие художника из Мариуполя, теперь каждый месяц получают от него картины

Александр - художник из Мариуполя - каждый месяц дарит волонтерам свои картины. Фото: официальная группа добровольческого сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Дядя Саша из Мариуполя – так называют ростовские волонтеры отряда «Неравнодушные» художника из изувеченного города. Он пишет маслом удивительных сказочных котов. Каждый холст – маленькая история: вот котик удит рыбу, а вот – лакомится сметаной.

С мужчиной активисты познакомились после начала специальной военной операции во время одной из поездок в Мариуполь.

Картины художника - один из главных лотов в благотворительной лотерее. Фото: группа сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

ВЗЯЛСЯ ЗА КИСТИ, ГЛЯДЯ НА ЖЕНУ

Писать картины мужчина начал уже в зрелом возрасте. На пенсии, глядя как его жена Наталья вяжет, он взялся за кисти и краски. Александр писал всегда светлые и радостные сюжеты.

- Например, веселых котов, которые купаются в море. Его работы часто выставлялись на различных выставках в Мариуполе, - поясняют волонтеры.

Но все изменилось, когда в дома мирных жителей полетели снаряды националистов.

Александр и Наталья отказались эвакуироваться из родного города. Решили: «Будь что будет».

Однажды снаряд угодил и в квартиру супругов. К счастью, муж и жена выжили. Спасло их то, что во время бомбежки они успели добежать до подвала.

Котики с полотен Александра вызывают искренние улыбки. Фото: официальная группа добровольческого сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

КРУГОВОРОТ ДОБРА В ПРИРОДЕ

Тем временем в России супругов ждали родственники, которые до последнего надеялись, что Наталья и Александр все же решатся уехать из города. А когда связь с художником и его женой пропала, близкие обратились за помощью к «Неравнодушным». Активисты в итоге помоги родным людям найти друг друга. С тех пор ростовчане и дядя Саша подружились.

- Мы своих никогда не бросаем. И когда ему понадобилась операция, помогли с госпитализацией. Наш дядя Саша удачно прооперирован и уже вернулся в Мариуполь. Восстанавливается и чувствует себя хорошо, - рассказывают волонтеры.

В свою очередь, художник тоже не остался в долгу. Он каждый месяц дарит активистам полотна со смешными, немного напоминающими героев мультиков, котами.

Волонтеры придумали необычное и очень нужное применение этим работам. Так, почти каждый месяц, активисты устраивают лотерею. А картина от дяди Саши – главный приз. Все желающие могут приобрести билет. Победителя выбирают рандомным способом.

Собранные от акции деньги активисты тратят на помощь вынужденным переселенцам, жителям Мариуполя и участникам СВО.

- Такой вот круговорот добра в природе, - улыбнулись волонтеры.

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