Алексей Логвиненко поставил задачи по условиям обучения для детей с ОВЗ и строительству социальных объектов

На коллегии в администрации обсудили вопросы образования, строительства и оформления города в майские праздники. Фото: пресс-слуба администрации Ростова-на-Дону

Обучение детей с ОВЗ, строительство социальных объектов и планы по праздничному оформлению города обсудили на коллегии администрации Ростова-на-Дону под председательством главы Алексея Логвиненко. Рассказываем подробно.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Количество детей, которым необходимы особые условия в образовательных учреждениях, с каждым годом растет: с 2018 года их число увеличилось на 24 процента. Поэтому за это время почти на четверть выросло количество специалистов, которые с ними занимаются. Педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации, посещают обучающие семинары, тренинги, мастер-классы.

- У нас наработан хороший опыт в этом плане. В нынешнем году мы не должны сбавлять темпов проводимой работы, - заметил Алексей Логвиненко. - Поставил задачу повысить все ключевые показатели в данном направлении.

В двух Центрах психолого-педагогической и медико-социальной помощи Ростова ежегодно получает более тысячи детей. А в рамках городского проекта «Вместе» на базе 33 детских садов работают Консультационные центры для родителей, которые воспитывают детей с ОВЗ возрастом до трех лет. И только за прошлый год помощь в них получили более четырех тысяч человек.

В городских школах открыты семь специальных коррекционных и семь ресурсных классов, которые работают по своим образовательным программам со специальными учебниками и техсредствами в кабинетах, также там предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение.

- В новом учебном году планируем увеличить количество школ с такими классами. Новые классы будут открыты в Железнодорожном, Октябрьском, Первомайском и Советском районах города в школах №№ 62, 32, 20, 37, - поделился планами Алексей Валентинович. - Также прорабатываем вопрос по оснащению специализированных классов в школах в новых крупных микрорайонах.

ОКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ

Оказывать комплексную помощь детям с особенностями развития важно с самого раннего возраста. И на базе центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Советского района появится отделение ранней помощи детям с ОВЗ от рождения до трех лет. Проект направлен и на детей, и на родителей, и на специалистов. Отделение откроется на ул. Каширской, 8/3. Ремонт корпуса планируется завершить до конца 2024 года.

Ведется и большая внеурочная работа.

- Задача на ближайшие два года - расширить сеть кружков в образовательных учреждениях дополнительного образования для детей с ОВЗ, чтобы они были в каждом районе, - обозначил глава.

Что касается предстоящего ЕГЭ, то в этом году его будут сдавать 73 школьника с ограничениями по здоровью, и для них будут созданы все условия для комфортной сдачи экзамена, заверил Алексей Логвиненко.

- Подчеркну, всем детям должны быть созданы условия для получения образования, независимо от места проживания, состояния здоровья, личностных особенностей, - обратил внимание Алексей Валентинович. - Все это необходимо учитывать при формировании пространственной среды, применении педагогических технологий.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Вторым важным вопросом стало строительство социальных объектов в Ростове. Благодаря национальным проектам «Демография», «Образование» и «Здравоохранение! его объемы стали беспрецедентными. Так, в Ростове одновременно строятся шесть школьных комплексов на 7676 мест: это школа в микрорайоне «ЮФУ» на 1650 мест, на 1340 в районе Ростовского моря, на 1275 учеников в шестом микрорайоне Левенцовского района и на 1100 в пятом.

В этом году будет готова ПСД на строительство еще двух школ: на 1120 мест в районе бывшего аэродрома «ДОСААФ» и по улице 26-я линия (для начальной школы на 300 мест и детсада на 160). Заключен контракт на разработку ПСД на реконструкции школы № 88 им. Я.П. Бакланова.

- Темпы строительства дошкольных учреждений мы также не сбавляем, - заверил глава. - В прошлом году введены в эксплуатацию пять детсадов на 880 мест, продолжается строительство детсада на 65 мест, который будет введен в эксплуатацию в этом году. Начато возведение детсада на 200 мест по Левобережной улице.

Дополнительно, за бюджетные средства, планируется реконструировать детсад № 228 в поселке Каратаева.

- По всем строящимся объектам поручил проработать вопрос своевременной закупки внутреннего монтируемого оборудования, а также подготовки документов на лицензирование учебных заведений, - добавил Алексей Логвиненко.

Что касается объектов здравоохранения, то в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже в декабре этого года будет завершен капремонт комплекса зданий городской больницы № 1 имени Н.А. Семашко. А в марте завершены проектно-изыскательские работы по строительству нового хирургического корпуса. Получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

К лету завершится реконструкция обсервационного корпуса родильного отделения горбольницы № 7 – старый корпус снесли и построили высокотехнологичное 8-ми этажное здание.

Во втором квартале ожидается положительное заключения экспертизы по проекту на строительство поликлиники на 900 посещений в смену в Суворовском микрорайоне города.

КАК УКРАСЯТ ГОРОД

Кроме того, на коллегии обсудили праздничное оформление города ко Дню Победы. По разработанной концепции комплексного оформления территории в Ростове будет установлено 312 флагов, 575 панно, 25 объемно-пространственных и световых композиций, а на Большой Садовой улице на опорах освещения установят 80 световых консолей.

Монтаж всех элементов должен завершиться до 30 апреля, а демонтируют праздничное оформление - до 1 июня.