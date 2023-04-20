"Мы всегда рядом": Александр Ищенко передал помощь для гвардейской инженерной бригады

Александр Ищенко передал гуманитарную помощь для гвардейской инженерной бригады. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко и руководитель партийной фракции в донском парламенте Владимир Ревенко передали гуманитарную помощь 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригаде.

«НЕ ЖАЛЕЯ СЕБЯ, ЗАЩИЩАЮТ НАШУ РОДИНУ»

- Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и члены фракции «Единая Россия» последовательно и системно оказывают помощь самым разным подразделениям вооруженных сил, в которых проходят службу жители Ростовской области. Речь идет о наших мобилизованных согражданах, о военнослужащих по контракту и добровольцах. Работаем по заявкам конкретных воинских частей для того, чтобы предоставить им нужную амуницию и обмундирование. Это, безусловно, важно, ведь подобная помощь в первую очередь защитит жизнь и здоровье ребят, а также поспособствует более эффективному выполнению поставленных им задач, - рассказал Александр Ищенко.

По словам спикера донского Заксобрания, сегодня бойцам были переданы квадрокоптеры, тактические шлемы, прицелы ночного видения, тепловизионные прицелы, аптечки, планшеты, рации, сварочные аппараты, электрические инструменты, компрессоры, комплекты видеонаблюдения, маршрутизаторы, мультитестеры, наборы ключей, мотопомпы, а также медикаменты и продукты питания.

Александр Ищенко и Владимир Ревенко пожелали бойцам победы, а также поблагодарили за верную службу на благо Отечества.

- Сегодня мы сказали самые главные слова – слова благодарности нашим доблестным солдатам за то, что они, не жалея себя, защищают свободу и мирную жизнь россиян, - подчеркнул Александр Ищенко.

СОПРИЧАСТНОСТЬ К РАТНОЙ СЛУЖБЕ

- Переданная гуманитарная помощь станет для военнослужащих дополнением к обмундированию, которое они уже имеют, - сказал также Александр Валентинович. - Нам очень близко все то, что происходит на соседних с Ростовской областью территориях. Думаю, у каждого есть личная история, собственное ощущение сопричастности к ратной службе наших земляков. Например, для меня имеет большое значение, что сегодня мы с коллегами находимся именно в подразделении инженерных войск. Мой прадед Александр Митин служил во время Великой Отечественной войны как раз в инженерных войсках. Он был сапером, строил аэродромы, действовал в тех территориях, где требовалось активное разминирование.

Разделяет слова Александра Валентиновича и руководитель партийной фракции в донском парламенте Владимир Ревенко.

- На территорию инженерной воинской части приезжаем впервые, так получилось, что встречаемся мы совсем в других местах. Это Мариуполь, Северо-Донецк, Лисичанск и Луганск.

Несмотря на то, что визит на территорию подразделения первый, с участниками 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады мы общаемся достаточно давно, - сказал Владимир Юрьевич. - Совместно выполняли задачи по ремонту газопровода и разминированию территорий, прилегающих к каждому из населенных пунктов.

Парламентарии отметили, что следующий груз будет сформирован уже в середине или конце мая.

- В любом случае, мы всегда рядом, и все, что потребуется военнослужащим, будем стараться предоставлять, - подытожил Александр Ищенко.

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