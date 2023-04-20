Ещё одна большая стройка в Левенцовке: старт продаж квартир во второй очереди ЖК «Западные Аллеи»

Рендер ЖК "Западные Аллеи". Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

ГК «Доннефтестрой» объявила старт продаж нового жилого квартала в структуре своего масштабного проекта в Левенцовском микрорайоне. К четвёртому кварталу 2024 года застройщик возведёт три дома, анонсируя к этому сроку и сдачу детского сада на его территории.

ЖК «Западные Аллеи» поделён на небольшие кварталы. Каждый из них состоит из жилых корпусов с подземным паркингом, общественными пространствами во дворе, площадками для игр и спорта. Образовательная инфраструктура проекта включает два детских сада и школу. Пятый квартал реализуется во второй очереди строительства, в составе которого будет детский сад.

Строители и инженеры на строительной площадке пятого квартала в ЖК «Западные Аллеи», апрель 2023 года. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

- Первый детский сад появится рядом с домами пятой линии, чтобы к моменту сдачи домов второй очереди жители комплекса могли максимально пользоваться возможностями места, в котором они живут, — рассказали в пресс-службе застройщика. — А второй детсад и школа будут построены позже — вместе с домами в последующих очередях строительства.

Кроме того, к моменту сдачи домов пятого квартала будут уже сданы и заселены дома малоэтажного квартала — четвёртого. Благодаря этому вся инфраструктура окажется цельной и доступной для жителей новых корпусов. Это и большое благоустроенное внутридворовое пространство, а также коммерческая составляющая проекта: первые этажи в каждом доме отведены под коммерческие помещения, которые займут как крупные торговые сети, так и гастрономические заведения или популярные маркетплейсы.

- Еще одним важным преимуществом для покупателей квартир в ЖК «Западные Аллеи» станет то, что первый этап строительства трамвайной скоростной линии в Ростове начнётся с Левенцовского микрорайона — вблизи «Западных Аллей», — подчеркнули в пресс-службе компании. — Это, несомненно, положительным образом скажется на транспортной доступности микрорайона.

В шаговой доступности от комплекса появятся трамвайные остановки. ЖК «Западные Аллеи» строится на проспекте Маршала Жукова, а трамвайная линия, связывающая Левенцовку с центром города, и депо №1 будут расположены в ближайших границах жилого комплекса.

Рендер ЖК "Западные Аллеи". Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

О ПРОЕКТЕ

Пятый квартал проекта состоит из трёх домов высотой от 18 до 19 этажей. Дома строятся одним этапом, со сроком сдачи в 4 квартале 2024 года.

В новых корпусах будут представлены студии, а также 1,2,3-х комнатные квартиры. Площадь лотов от 25 до 66 кв. м. Квартиру можно приобрести с предчистовой отделкой, чистовой отделкой или с ремонтом «под ключ».

Цена студий на старте от 2,6 млн рублей, стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир начинается от 3,6 млн рублей, а трёхкомнатных - от 5,7 млн рублей.

ИП Душаник Н.И. ИНН 233000996487

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Отдел продаж застройщика: +7 (863) 204-61-97

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Официальный сайт застройщика: доннефтестрой.рф

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