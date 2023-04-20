Зачем житель Ростовской области сжигал чужие машины

Житель Ростовской области рад забавы сжигал чужие машины Фото: Александр КОЦ

В Азовском районе Ростовской области 18-летний местный житель попал под статью после того, как угнал два автомобиля. Вдоволь накатавшись на них, парень сжег машины, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

«ПЫЛАЮЩАЯ ТРЯПКА - В ГОРЛЕ БЕНЗОБАКА»

По словам собеседника, впервые юноша переступил черту в 17 лет. Тогда в его поле зрения попал старенькая «семерка». Парень увидел на улице машину, которую хозяин оставил без присмотра, и решил развлечься. Дверь в авто была не заперта, а проблему с отсутствием ключей для зажигания дончанин решил быстро: он вырвал провода, закоротил их и машина завелась.

Около часа парень катался по городу, но только лишь этой забавой он не удовлетворился. Устав крутить баранку, дончанин отогнал автомобиль в безлюдное место и поджег его.

- Он засунул пылающую тряпку в горло бензобака, - пояснил собеседник издания. – Сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Кто это сделал, оперативники вычислили быстро. Угонщик не стал отпираться и сознался.

Свой поступок он объяснил тем, что ему просто было интересно поджечь машину. Тогда уголовное дело не возбудили из-за того, что поджигателю не было и 18-ти. Но дончанина поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Этим дело не кончилось. Через год поджигатель вновь повторил тот опыт. Правда, на этот раз машину выбрал подороже – «Ладу Гранту», за которую хозяин заплатил больше 800 тысяч рублей.

- Он покатался на ней, потом в безлюдном месте зажигалкой поджег сидение и автомобиль сгорел, - сказал источник издания.

Личность подозреваемого установили быстро.

- В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировала помощник Азовского межрайонного прокурора Мария Белоусова.

Сейчас житель Ростовской области находится под арестом. Если суд признает его вину, дончанин может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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