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Происшествия20 апреля 2023 15:24

Зачем житель Ростовской области сжигал чужие машины

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Анна ШИЛЯЕВА
Житель Ростовской области рад забавы сжигал чужие машины

Житель Ростовской области рад забавы сжигал чужие машины

Фото: Александр КОЦ

В Азовском районе Ростовской области 18-летний местный житель попал под статью после того, как угнал два автомобиля. Вдоволь накатавшись на них, парень сжег машины, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

«ПЫЛАЮЩАЯ ТРЯПКА - В ГОРЛЕ БЕНЗОБАКА»

По словам собеседника, впервые юноша переступил черту в 17 лет. Тогда в его поле зрения попал старенькая «семерка». Парень увидел на улице машину, которую хозяин оставил без присмотра, и решил развлечься. Дверь в авто была не заперта, а проблему с отсутствием ключей для зажигания дончанин решил быстро: он вырвал провода, закоротил их и машина завелась.

Около часа парень катался по городу, но только лишь этой забавой он не удовлетворился. Устав крутить баранку, дончанин отогнал автомобиль в безлюдное место и поджег его.

- Он засунул пылающую тряпку в горло бензобака, - пояснил собеседник издания. – Сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Кто это сделал, оперативники вычислили быстро. Угонщик не стал отпираться и сознался.

Свой поступок он объяснил тем, что ему просто было интересно поджечь машину. Тогда уголовное дело не возбудили из-за того, что поджигателю не было и 18-ти. Но дончанина поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Этим дело не кончилось. Через год поджигатель вновь повторил тот опыт. Правда, на этот раз машину выбрал подороже – «Ладу Гранту», за которую хозяин заплатил больше 800 тысяч рублей.

- Он покатался на ней, потом в безлюдном месте зажигалкой поджег сидение и автомобиль сгорел, - сказал источник издания.

Личность подозреваемого установили быстро.

- В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировала помощник Азовского межрайонного прокурора Мария Белоусова.

Сейчас житель Ростовской области находится под арестом. Если суд признает его вину, дончанин может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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