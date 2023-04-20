Алексей Логвиненко: «Предприниматели всегда могут рассчитывать на нашу помощь»

В прошлом году индекс промышленного производства составил 114%. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В среду, 19 апреля, в Ростове состоялось главное событие в сфере бизнеса донского края — форум «Бизнес 2023: налоги, право, ответственность». Данное мероприятие проходит в городе на регулярной основе и направлено на укрепление экономического климата Ростова.

Мероприятие прошло при участии Федеральной налоговой службы, Общественной палаты Ростовской области, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей по региону, Ростовского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Союза Работодателей Ростовской области. Предприниматели участвовали в мероприятии бесплатно.

ПОМОЩЬ РОСТОВСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Предпринимательский климат обсудили глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Моисеенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Олег Дереза, вице-президент Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

Конкретно эксперты и участники форума обсудили тенденции налогообложения и оценки внутренних рисков компании, вопросы налогового администрирования и нововведения 2023 года. Также предприниматели смогли задать интересующие их вопросы о практике продуктивного взаимодействия с контролирующими органами и о перспективах внедрения цифрового юридического лица.

На экспертной площадке «Бизнес в реалиях налогового контроля» руководители межрайонных налоговых инспекций и начальники отделов управления ФНС по Ростовской области, представители бизнеса осветили важные вопросы для предпринимателей. Например, концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, о сервисах ФНС России для бизнеса. Поговорили, конечно, и о трендах налогового контроля — 2023 и как собственнику обезопасить свой бизнес.

— При общении с предпринимателями убедился, несмотря на внешнее санкционное давление, бизнес Ростова настроен позитивно. Подтверждает это и рост числа самозанятых - их у нас более 68 тысяч, а субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в городе свыше 69 тысяч — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Предприниматели всегда могут рассчитывать на нашу помощь.

Так, через Ростовский муниципальный центр развития предпринимательства «Новый Ростов» прошло более четырех тысяч человек.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Экономические показатели также свидетельствуют о положительной динамике. В 2022 году индекс промышленного производства достиг уровня в 114%, а объем инвестиций в основной капитал составил приблизительно 170 миллиардов рублей.

Городской бюджет превзошел рекорды за последние 5 лет, поскольку по итогам прошлого года в него поступило почти 19 миллиардов рублей налоговых доходов, причем основная доля налоговых поступлений, а именно 58%, сформирована за счет НДФЛ. Кроме того, бюджет Ростова впервые превысил 56 миллиардов рублей.

Достижение таких результатов стало возможным только благодаря совместной работе администрации города, надзорных и контрольных органов, а также бизнес-сообщества Ростова.

— Уверен, у нас есть все основания полагать, что экономический потенциал столицы Дона продолжит уверенное развитие. Нам есть куда расти и к чему стремиться, — подчеркнул глава.

Кроме того, во время форума были вручены благодарственные письма главы администрации города представителям банковской сферы за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие донской столицы.