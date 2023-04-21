«Не хотела становиться обузой»: 79-летняя пенсионерка отказалась уезжать в Европу и потеряла родных

Пожилая женщина потеряла родных во время эвакуации Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вообще просьбы о помощи в поиске родных мне присылают, мне так удобнее. На звонки с незнакомых номеров я не отвечаю. Но в случае с бабой Ирой все было иначе. Рука сама потянулась к телефону, - начала свой рассказ волонтер сообщества «Неравнодушные» Лариса.

ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ХОТЕЛИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ

Женщина уже почти год занимается тем, что помогает людям, потерявшимся по время эвакуации, найти друг друга. Историю поиска 79-летней бабы Иры – именно так называют ее родные – Ларса запомнила на всю жизнь.

- Хотя и были они не сложными, - говорит она.

Ирина жила на Донбассе вместе с дочерью, внуком и зятем. До последнего семья не хотела покидать родину. Они верили, что националисты не станут бомбить их дом. Но семья ошиблась.

- Дом их попал под раздачу одним из первых. Все вместе тогда сидели в подвале, - продолжает Лариса. - А когда появилась возможность эвакуироваться, семья уехала. Но не в полном составе.

Бабушка решила остаться дома. Она сказала близким, что в дороге станет лишь обузой. Ни на какие уговоры баба Ира не поддавалась.

«СЛЕЗЫ С ОБЕИХ СТОРОН»

Пока молодые устраивали жизнь в другом городе, пожилого человека приютила соседка. Женщины переехали жить на дачу, которая чудом уцелела.

А родные тем временем, обустроившись в Европе, пытались найти родного человека, но тщетно. Не справившись своими силами, родственники обратились за помощью к активистам.

Волонтер Лариса говорит, что контакты бабы Иры нашли легко.

- Обычная схема. В чате дома дали телефон сердобольной соседки, а та - номер Ирины. А потом была видеосвязь: дочь и мать, наконец, смогли поговорить. Слезы - с обеих сторон, размазанная по лицу тушь, радость от того, что все живы и, конечно же, что скоро встретятся, - улыбнулась Лариса.

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