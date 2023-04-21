Алексей Логвиненко рассмотрел обращения ростовчан во время личного приема в администрации

Поступили вопросы по поводу ремонта дороги, тротуара, детской площадки и обустройстве скейт-площадки. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Очередной личный прием граждан провел глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в четверг, 20 апреля. Со своими вопросами к нему обратились жители донской столицы. Причем люди идут не только с личными бедами и чаяниями, но и с теми вопросами, которые касаются десятков, сотен, тысяч горожан, решив которые, можно значительно улучшить условия жизни в родном городе. В этот раз ростовчане обратились к главе насчет ремонта дороги и тротуара, а также ремонта детской площадки и обустройства скейт-площадки в парке Левобережном. Рассказываем подробнее, о каких районах идет речь, и как будут решены вопросы.

СПОРТСМЕНАМ И ДЕТВОРЕ

Ростовский климат позволяет любителям активного отдыха большую часть года не прятать свои скейт-борды, велосипеды, самокаты и роликовые коньки. Поэтому обустройства специализированной площадки на левом берегу Дона ростовчане давно и с нетерпением ждали. Как раз с таким вопросом и обратились к главе во время приема граждан. И ждать оказалось совсем недолго.

Проектно-сметная и рабочая документация для создания скейт-площадки на территории парка культуры и отдыха «Левобережный» уже разработана и одобрена госэкспертизой. Общая стоимость проекта составляет 44,6 миллиона рублей.

- К 1 июня мы должны заключить контракты на выполнение работ по обустройству площадки, на поставку и монтаж оборудования. Здесь смогут заниматься профессионалы и любители. Сдать объект планируется к 1 сентября, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также ростовчан волновало состояние игровой детской площадки по улице Максима Горького, 202, что рядом с переулком Журавлева. Это самый центр города, здесь расположена плотная жилая застройка, живет большое количество семей с детьми. Так что вопросов к качеству и безопасности качелей и турников быть не должно. Как заверил глава администрации, деньги в городском бюджете на обновление детской игровой площадки уже предусмотрены. Запланировано обустройство мягкого покрытия, установка новых игровых элементов, скамеек и урн. К первому сентября работы должны быть выполнены.

ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ

Традиционная тема обращения — дороги. Один из ростовчан обеспокоен состоянием дороги на улице Жмайлова, говорит, что нужно ее отремонтировать. Ведь сейчас на проезжей части невооруженным глазом видны существенные дефекты асфальтобетонного покрытия. Алексей Логвиненко уточнил: к лету подрядчик должен устранить повреждения и привести дорогу на улице Жмайлова в порядок.

- Кроме того, по просьбе жителей отремонтируем тротуар на улице Алейникова от улицы Доватора до улицы Шаповалова, - добавил Алексей Валентинович. - Улица Алейникова находится в реестре муниципального имущества. По ней ежедневно проходит большое количество пешеходов, в том числе к автобусной остановке на Доватора, а также прихожан к храму в честь иконы Божией Матери.

Кроме того, уделят внимание и удобству пешеходов. Строители смонтируют пандусы, по которым маломобильным жителям и мамам с колясками будет проще заезжать на тротуар и съезжать с него. По плану работы должны выполнить к июлю.