Закопал в огороде, но совесть замучила: Житель Ростовской области признался в убийстве друга спустя месяц

Подозреваемый сам показал следователям, где закопал тело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», рассказали в региональном следкоме. По данным ведомства, преступление было совершено в Обливском районе донского края.

ЗАБЫЛ, ИЗ-ЗА ЧЕГО УБИЛ ДРУГА

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, приятели – 35-летний Максим и 38-летний Александр (имена изменены – прим. ред.) любили поболтать о жизни. Они периодически ходили к друг другу в гости. Во время одной из таких встреч мужчины выпили лишнего, между ними завязался спор. В какой-то момент слова приятеля так задели Максима, что он начал избивать оппонента. А потом – душить.

Остановился он только тогда, когда Александр уже не дышал. Максим решил замести следы преступления и закопал товарища в огороде.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, на утро мужчина уже не помнил, из-за чего вспыхнула ссора.

- Вот только совесть сильно мучила, - скажет он позже оперативникам.

«ДАВНО ХОТЕЛ СОЗНАТЬСЯ»

Само преступление раскрыли после того, как мать Александра - единственный его близкий человек - заявила в органы об исчезновении сына. Оперативники решили опросить всех знакомых пропавшего, и пришли домой к Максиму.

А тот с порога и заявил: «Нет его больше в живых». И все рассказал сотрудникам органов.

- Я давно хотел сам сознаться, - добавил он.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Максим показал место, где закопал друга. А во время расследования выяснилось, что мужчина совершил еще одно преступление. За пару месяцев до убийства украл у продавца из уличного торгового павильона вещи. В итоге, возбудили еще одно дело по статье «Кража».

В пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Если вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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