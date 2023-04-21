Закопал в огороде, но совесть замучила: Житель Ростовской области признался в убийстве друга спустя месяц

Подозреваемый сам показал следователям, где закопал тело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», рассказали в региональном следкоме. По данным ведомства, преступление было совершено в Обливском районе донского края.
ЗАБЫЛ, ИЗ-ЗА ЧЕГО УБИЛ ДРУГА
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, приятели – 35-летний Максим и 38-летний Александр (имена изменены – прим. ред.) любили поболтать о жизни. Они периодически ходили к друг другу в гости. Во время одной из таких встреч мужчины выпили лишнего, между ними завязался спор. В какой-то момент слова приятеля так задели Максима, что он начал избивать оппонента. А потом – душить.
Остановился он только тогда, когда Александр уже не дышал. Максим решил замести следы преступления и закопал товарища в огороде.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, на утро мужчина уже не помнил, из-за чего вспыхнула ссора.
- Вот только совесть сильно мучила, - скажет он позже оперативникам.
«ДАВНО ХОТЕЛ СОЗНАТЬСЯ»
Само преступление раскрыли после того, как мать Александра - единственный его близкий человек - заявила в органы об исчезновении сына. Оперативники решили опросить всех знакомых пропавшего, и пришли домой к Максиму.
А тот с порога и заявил: «Нет его больше в живых». И все рассказал сотрудникам органов.
- Я давно хотел сам сознаться, - добавил он.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Максим показал место, где закопал друга. А во время расследования выяснилось, что мужчина совершил еще одно преступление. За пару месяцев до убийства украл у продавца из уличного торгового павильона вещи. В итоге, возбудили еще одно дело по статье «Кража».
В пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Если вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сначала нашли портфель: стали известны подробности убийства 14-летней девочки в Ростовской области
Тело школьницы нашли возле заброшенной шахты (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Многодетного отца из Ростова обвиняют в том, что он издевался над детьми и выбил дочери зуб
По данному факту началась проверка (подробнее)