В Ростовской области прошел межрегиональный инновационный конкурс «Лучший молодой преподаватель Юга России 2023»

Финалисты представляют 14 вузов страны. Фото: правительство

В четверг, 20 апреля, в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошло торжественное открытие межрегионального инновационного конкурса «Лучший молодой преподаватель Юга России 2023». В донской столице он проходит уже в третий раз.

В нем приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в Южном Федеральном Округе Владимир Губра и первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

— Конкурс молодых преподавателей — это очень важное событие и для Ростовской области, и для Юга России. Но заявки на участие в конкурсе в этом году представили не только молодые преподаватели Южного и Северо-Кавказского округов, но и Центрального, Сибирского, ДНР и ЛНР. Это свидетельствует о том, что география конкурса расширяется, значит он востребован. Правительство Ростовской области выступило одним из организаторов этого конкурса. Мы считаем, что это очень важная и нужная работа для развития Юга России и нашей страны в целом. Мы будем продолжать, — отметил Игорь Александрович.

Конкурс разделен на два этапа. Заочная часть состоялась в марте. Очная проходит два дня — 20 и 21 апреля. Финалисты представляют 14 вузов страны.

В этом году конкурс проходит по четырем направлениям: «Информационные технологии», «Экономика и управление», «Социальные науки и право» и «Гуманитарные и педагогические науки». Отдельно отметят победителя в номинации «Лучший молодой преподаватель по мнению студентов». Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей.

— Молодые преподаватели генерируют новые идеи, планы, свежие и нестандартные решения, способны видеть и использовать современные возможности, адаптироваться к нововведениям в быстро меняющемся мире цифровых технологий, — отметил первый заместитель губернатора региона.

Финалисты-участники перед экспертным жюри выступят в формате TED, демонстрируя свое умение креативно, качественно и доступно презентовать учебный материал.

В конце беседы Игорь Гуськов, выступая перед собравшимися, вспомнил о своей преподавательской деятельности — о том, как он работал в школе.