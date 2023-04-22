Ростовскую модель Оксану Лободину вывели из церкви после ссоры из-за аудиосообщения

Оксана Лободина. Фото: Николай Оберемченко

Громкая ссора произошла в церкви имени Святой царицы Александры в Ростове-на-Дону. В неприятную ситуацию попала модель и участница конкурса «Ростовская красавица» Оксана Лободина. Девушка утверждает, что ее в буквальном смысле «избили» из-за аудиосообщения.

Ростовчанка рассказала, что два дня назад пришла помолиться к мощам Иоанна Домовского. Она переживала нелегкий период в жизни - чувствовала себя не очень хорошо, а также много беспокоилась по поводу создания своего волонтерского центра помощи пожилым людям и военным.

Немного успокоиться и унять свои переживания девушка решила именно в церкви, но все повернулось совсем не так, как планировалось изначально.

- Когда пришла и положила цветы, мне сделала замечание работница. Я помолилась и вышла к лавочке. Пришло сообщение по поводу волонтерской работы. Это был очень важный вопрос. Ответила в трех словах, что скоро освобожусь и свяжусь. Но в этот момент меня попросили выйти с телефоном. Очень удивилась этому. Сразу же подошел мужчина, видимо, сторож. Спросила, в чем я виновата и почему не имею права остаться. В ответ на это работник церкви схватил меня за плечи и потащил на улицу, - рассказала Оксана Лободина.

По словам девушки, в первые секунды она просто не могла поверить, что ее так грубо выводят прочь за небольшое сообщение, которое было отправлено «в пустой церкви».

- Всеми силами держалась за лавку, несколько раз упала, ударилась. Кстати, церковь была пуста, на службе я бы не стала пользоваться телефоном. После случившегося сразу же вернулась и попросила встречи с настоятелем, но сторож опять начал хватать меня за руки и выводить, - пожаловалась ростовчанка.

Пострадавшая прихожанка решила для себя, что простит обидчиков, но «грубого сторожа» обязательно призовет к ответу в суде. Девушка уже «сняла побои и подала заявление».

ЧТО СКАЗАЛИ В ЦЕРКВИ

Случившееся не осталось незамеченным для епархии. Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский выразил искреннюю печаль по поводу всего случившегося.

При этом представитель РПЦ уверен, что настоятель повел себя правильно, а пожилой сторож немного переволновался, но все-таки действовал в рамках своих обязанностей.

- Девушка, вероятно, громко записывала свое аудиосообщение. Просто так к ней бы не подошли. Это был не охранник, а просто престарелый человек, который является сторожем. Собеседница вспыхнула, словно бочка с порохом, это его испугало, и он попытался вывести посетительницу на улицу. Возможно, взял ее за руку, но не толкал, и уж точно руки-ноги не ломал. Это, скорее, фантазии человека с потрясением, - отметил Игорь Петровский.

Пресс-секретарь Донской митрополии добавил, что настоятель, узнав о конфликте, пригласил прихожанку к себе в кабинет и обстоятельно поговорил с ней. Батюшка также провел молебен «Об умножении любви». Посетительница после этого немного смягчилась, но через время вновь заявила, что намерена судиться.

- Это печально, что люди не сдерживаются в эти святые дни, что проявляются иногда человеческая несдержанность и неумение вести себя в храме. Мне кажется, что священник в этой ситуации повел себя самым правильным образом. Он поговорил, помолился, извинился. Дальше поведение этой девушки только на суд Божий, - сказал Игорь Петровский.

ПРИХОЖАНКА ИМЕЕТ ТИТУЛ

Оксана Лободина известна тем, что в 2013 году получила титул «Народное признание» в конкурсе «Ростовская красавица».

Причем одной из лучших девушка оказалась не по оценкам жюри. Модель пришлась по душе именно ростовчанам. Жители донской столицы активно поддержали участницу.

Оксана Лободина в 2013 году участвовала в конкурсе «Ростовская красавица». Фото: предоставлено героиней истории

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всех их очень люблю!»: У дедушки-рекордсмена из Ростова родилась 50-я внучка

Ростовчанин рассказал, как воспитал 18 детей и стал дедушкой 50 внуков (подробности)