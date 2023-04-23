Убежала в крови из последних сил: в Ростове двое суток ищут маленькую раненую собаку после нападения 15 псов

Где сейчас прячется животное, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону почти двое суток ищут маленькую собачку, на долю которой выпали большие мучения. Версии у всех разные. Одни считают, что животное изрезали живодеры, другие рассказывают о собаках, которые пытались разорвать потеряшку.

Некоторые при этом уверены, что правы все, и песик на самом деле пострадал не только от своих сородичей, но и от человеческой жесткости. Как на самом деле обстояло дело, сказать сложно.

Сейчас люди стараются найти раненного малютку. Неизвестно, жив ли он и где находится. Ростовчане не хотят верить в дурное, и поэтому продолжают вести поиски. Также неравнодушные люди опрашивают соседей, намерены попросить видео с камер наблюдения.

Ростовчане ищут всех, кто может помочь в поисках. Фото: Евгения Чеченева

СПАСЛАСЬ ОТ БРОДЯЧЕЙ СТАИ, НО ПОТОМ ПРОПАЛА

Одна из жительниц Северного микрорайона Евгения Чеченева лично видела собачку в четверг ночью и даже отогнала от нее других животных. Девушка признается, что это происшествие не забудет еще долго.

- Около 3:15 проснулась. Собаки лаяли, скулили. Было открыто окно. Потом услышала безумный такой, ужасный, звук, даже не лай. Подскочила, смотрю, а там около 15 собак, и три самые большие под фонарем тянут маленькое, беленькое животное, - вспоминает Евгения.

Ростовчанка бесстрашно выбежала на улицу под дождь и начала разгонять стаю. Бродячие собаки не ожидали такого натиска и убежали.

- Думала, что песик мертв, но он смотрел на меня и дышал. Шла кровь. Стояла над ним в слезах и истерике, потом решила везти ветеринарам. Только поднялась домой за плащом, ключами от машины и полотенцем, как снова услышала «плач» - вернулись те самые три большие собаки. Отогнала их криком, - рассказывает девушка.

В этот момент измученный пес нашел силы, отполз и забился под машину. Достать его оттуда было сложно, он всего боялся. Тогда ростовчанка спустилась, подъехала на своей машине ближе и решила «сторожить животное столько, сколько потребуется».

Примерно через полчаса на улицу вышла владелица того самого авто, под которым находилось животное. Водитель торопилась, но очень аккуратно выехала, стараясь не задеть живое существо, которое пряталось под колесами.

- Начала подходить к этой собаке, но, естественно, она мне не далась в руки и начала убегать. Когда она встала с асфальта, увидела ее шею. Была в шоке просто. Кожа оказалась полностью разорвана, - с содроганием рассказывает очевидица.

Собака пряталась от людей и животных под машиной. Фото: Евгения Чеченева

СОБАКИ ИЛИ ЧЕЛОВЕК

Девушка сейчас очень переживает за песика. Много думает о том, откуда у животного были такие серьезные раны. Дело в том, что другой очевидец в соцсетях отметил, что «порезы у собаки были слишком ровные, будто их еще до нападения бродячей стаи сделал человек».

- Мне объясняют в комментариях, что это человек порезал, но, судя по тому, как они ее в разные стороны таскали, не уверена. Не буду утверждать в точности, - отмечает Евгения.

ОФИЦИАЛЬНО

"КП - Ростов-на-Дону" запросила комментарий о произошедшем в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. В донском главке пообещали проинформировать об инциденте, когда информация появится.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Адвокат Ваган Бегларян рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что ждет возможного мучителя беззащитной собаки, если это все-таки людских рук дело.

- Если его найдут и докажут вину, то по его можно привлечь к ответу по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». За это предусмотрено до трех лет лишения свободы, - прокомментировал Ваган Бегларян.

При этом, по словам эксперта, наказание может быть еще жестче.

- Деяние, совершенное с применением садистских методов, карается до пяти лет лишения свободы, - добавил адвокат. - Такое же наказание предусмотрено, если нападение совершили группой или если подозреваемый замучил несколько животных. В этом случае суд может утвердить до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону неизвестные живодеры содрали шкуру с собаки

Раненное животное видели на улице Петренко, потом пес убежал от людей (подробности)