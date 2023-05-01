«Заманивал песцов колбасой и ел печень оленя»: ростовчанин рассказал, зачем провел в Арктике 12 дней

Артем Чехович пробыл в Арктике 12 дней. Фото: предоставлено героем публикации

28-летний сотрудник МЧС из Белой Калитвы Ростовской области стал одним из участников экспедиции в Арктику. Вместе с 70 коллегами из разных городов России командир донской пожарной части провел на крайнем севере 12 незабываемых дней, преодолев 1600 километров по бездорожью в вечной мерзлоте.

«ПЕРЕСТАЕШЬ ПОНИМАТЬ: ГДЕ НЕБО, А ГДЕ - ЗЕМЛЯ»

- Мы проводили в Арктике испытания оборудования. Когда мне позвонили из Москвы, я, конечно же, сразу согласился стать участником экспедиции. Ну, не мог упустить такой шанс, - рассказывает Артем Чехович. – Думаю, меня позвали потому, что я веду блог об МЧС: снимаю наши будни, технику, да, в общем, все, что касается работы спасателей.

Спасатели добрались до полярного круга. Фото: предоставлено героем публикации

Маршрут группы пролегал по трем регионам: Коми, Ненецкому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Перед тем, как стартовать, каждый участник не только прошел инструктаж, но и медкомиссию.

- Потому что для Арктики нужно крепкое здоровье, - объясняет Артем. - Вначале я, как и другие коллеги, добрался до Москвы, а из нее – до Усинска. С этого города в республике Коми и началось наше путешествие. Мы выдвинулись на север. Наш путь пролегал вдоль Баренцева моря.

Все эти дни команда пробиралась на крайний север по бездорожью на вездеходах. Другие машины там даже не проедут, потому что дорог в тех краях просто нет.

- Зато есть много снега. Сугробы – по колено и выше. Сильный ветер и минус 30 градусов мороза. Наш путь пролегал по бескрайней снежной пустыне, сливающейся с горизонтом. Знаете, в какой-то момент там просто перестаешь понимать: где небо, а где – земля, - описывает пейзаж ростовчанин.

По его словам, в составе экипажа было больше 20 вездеходов, в том числе, и гусеничные машины. Но даже такой технике приходилось нелегко в условиях арктического холода. Что уж говорить о людях!

- Периодически то одна, то другая машина застревала в сугробах, приходилось вытягивать ее тросом. А мы просто падали вечером без задних ног от усталости, - говорит спасатель.

НОЧЬ В ТУНДРЕ

Маршрут члены экспедиции проложили так, чтобы за день успевать преодолеть расстояние от одного вахтового поселка до другого. Но не всегда все шло по плану. Скорость движения затрудняла погода. Однажды из-за метели и низкой видимости спасателям пришлось 140 километров преодолевать 19 часов.

Спасателям пришлось ночевать в тундре. Фото: предоставлено героем публикации

- Пришлось ночевать и в тундре. Не успели добраться до поселка. Расставили машины буквой «п», между ними разбили палатки и натянули тент, чтобы было хоть какое-то затишье от ветра. В тот вечер поужинали струганиной и сразу уснули под завывание вьюги, - продолжает собеседник.

Несмотря на минус 30 на термометре, члены экспедиции ни одного дня не оставались без горячей еды. Во время привалов в снежной тундре мужчины ели сухпайки, которые разогревали с помощью специальных портативных разогревателей.

- Это такие пакеты, в стенках которых сухое горюче. Насыпали в него гречку, заливали водой, и через минут 15 уже - горячая каша. Температура в этом пакете такая, что под ним лед плавится, - делится сотрудник МЧС.

А вот принять душ выходило далеко не всегда.

- Когда ночуешь в тундре, то тут уже не до бытовых удобств. С утра подогрели на мобильной печи воду, заварили чай, а остатками - умылись и вновь в путь, - поясняет путешественник. – Здесь вообще у меня, как и у других были очень скромные желания: принять душ в конце дня, да доехать до места, где ловит связь. Но получалось не всегда: бывало телефоны не работали по четыре дня – не ловили ни связь, ни интернет. Зато очень спасала баня.

В «ЗАБРОШКАХ» СПЯТ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Перед участниками экспедиции стояли разные задачи: во-первых, необходимо было опробовать вездеходы в условиях севера, а, во-вторых, отработать конкретные ситуации - сбрасывали с вертолета груз, ныряли в гидрокостюме в прорубь, отрабатывали спасение человека, попавшего в аварию. Кстати, Артем как раз и выступал в роли раненого. А еще снимал все путешествие на видео для своего блога.

Но больше всего ростовчанина удивил вахтовый поселок Амдерма в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Там живет человек двести. Вообще, этот заполярный поселок мне напомнил Припять. Много заброшенных пятиэтажек, дворы со сломанными заборами. Магазинов нет, разве что ларек какой-нибудь, - рассказывает Артем.

Местные говорили, что очень часто в поселке можно встретить белого медведя, поэтому местные не рекомендовали ходить в заброшенные здания. Там даже висят специальные предупреждающие знаки - белый мишка на красном фоне.

Мы не стали испытывать судьбу, поэтому медведи обошли нас стороной. Зато люди там очень гостеприимные и добрые. Угощали нас сушеной оленьей печенью, которая по вкусу напоминает рыбу. Мы же в ответ раздали им сухпайки.

- А в одном из поселков про нас даже песню придумали, - улыбается спасатель. – В ней про то, что мы им так понравились, что они предложили остаться навсегда.

РОДИТЕЛИ – В ЧУМЕ, РЕБЕНОК – В ВАРКУТЕ

Побывал Артем и в настоящем чуме.

- Наш маршрут пролегал также рядом с Карским морем, на берегу которого мы заметили одинокий чум. За десятки километров от него не было больше ничего. Только снежная пустыня, - говорит Артем.

Конечно, спасатели заглянули в гости к хозяину.

- Он представился Андрюхой. Ему примерно лет 30. В чуме живет с женой Наташей. Занимается охотой. Одет был в малицу – костюм из кожи оленя, - продолжает ростовчанин.

Вот такие ездовые собаки живут на крайнем севере. Фото: предоставлено героем публикации

Артем осмотрел чум изнутри. Быт оказался очень скромным: посредине печка, а на полу - пару матрацев. Кстати, у супругов есть ребенок: он учится в школе в Воркуте и домой приедет только летом. А на прощание налил жителю Заполярья бензина, который обязательно пригодится ему для снегохода.

Удалось увидеть спасателям и северное сияние.

- Это было очень красиво. Небо мерцало зеленым светом, напоминающим туманную дымку, - говорит он.

- Хочу еще и фильм смонтировать об Арктике, - пояснил он. - А чтобы кадры были более яркими, устроил видеоохоту на арктических животных. Ставил камеру на снег, клал рядом еду и ждал, когда на запах придет живность. К примеру, песцов заманивал колбасой, а лису – печеньем. Правда, рыжая вместо него схватила саму камеру, насилу отбил, - улыбается мужчина. - Встречали спасатели на своем пути и северных оленей.

Артему удалось сфотографировать оленя. Фото: предоставлено героем публикации

По словам Артема, это приключение стало одним из самых захватывающих в жизни.

- Но вот жить бы в тех краях я не хотел, потому что слишком люблю тепло, - добавил он.

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