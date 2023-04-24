Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24 - 28 апреля: от -3 до +24, дожди и грозы

Апрель завершится на дождливой ноте, но порадует потеплением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, в последнюю неделю апрель вспомнил, что на Дону уже середина весны миновала, и пора бы уже теплеть. Без ночных заморозков пока не обойдется, но днем будет по-весеннему тепло. Правда, дожди зарядят на всю неделю. Публикуем подробный прогноз Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 24 апреля, облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный с переходом на юго-восточный и восточный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 12-14. Температура воздуха днем +14-16.

Во вторник, 25 апреля, будет пасмурно, временами дождь, вечером гроза. Ветер северо-восточный и восточный с переходом на южный и юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 12-14. Температура воздуха ночью +9-11, днем +14-16.

В среду, 26 апреля, вечером небольшой дождь, в остальной период без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду, ночью и утром порывы до 12-14. Температура воздуха ночью +6-8, днем +18-20. По

В четверг, 27 апреля, утром зарядит мелкий дождь, а после полудня начнется ливень с грозой, которые могут бушевать до самого вечера. Ветер ожидается юго-восточный, и он усилится на пару метров в секунду.

В пятницу, 28 апреля, небо будет хмуриться в первой половине дня, а во второй ударит гроза и пойдет сильный дождь, переходящий в ливень, который успокоится только к вечеру. Есть надежда, что зонт не унесет - хотя бы западный ветер немного стихнет. Но это не точно — надежнее будет надеть дождевик.

По Ростовской области в понедельник облачно. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, гроза. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы 12-14 метров в секунду, при грозе до 16. Температура воздуха утром местами по северной половине области заморозки в воздухе -1-3, днем +11-16, местами до +20.

Во вторник также над большей частью районов пройдет небольшой и умеренный дождь, вечером местами сильный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный и восточный с переходом на южный и юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12-14, при грозе до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-12, при прояснениях до +4, а днем +13-18.

В среду местами небольшой и умеренный дождь, вечером снова гроза. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-9, днем +15-20, по югу до +24.

В четверг и пятницу местами пройдут умеренные дожди, а где-то и ливни с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный 4-9 метров в секунду с порывами 12-14.

Выходные тоже обещают быть дождливыми как и Первомай. Солнечную погоду обещают, начиная со 2 мая.

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