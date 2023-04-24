В Ростовской области грузовой поезд сбил мужчину

Житель Ростовской области погиб под колесами поезда
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, на железнодорожном перегоне Александровка-Кизитеринка, произошла трагедия с летальным исходом, сообщили в полиции на транспорте.
По данным ведомства, 40-летний мужчина переходил железную дорогу и не услышал приближающийся состав.
Машинист не успел вовремя притормозить, в результате дончанин оказался под колесами грузового состава. Мужчина скончался сразу на месте случившегося.
В пресс-службе УТ МВД России по СКФО сообщили, что его личность уже установлена.
- Это – житель хутора Пчеловодный Аксайского района, - прокомментировали в ведомстве.
По факту случившегося начата проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону мужчину сбил поезд
Ростовчанин скончался до приезда медиков (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Ростове мужчину в наушниках сбил поезд
Трагедия произошла в Рабочем городке (подробнее)