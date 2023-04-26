Новые формы и думающие специалисты: как запустить собственное производство пластиковой тары в Ростове-на-Дону

Фото: из архива Елены Королевой

Все предприниматели отмечают, что очень важно любить свое дело и не бояться начинать. А также шаг за шагом идти к своей цели. Какие сложности возникают при открытии своего дела? Как завоевать авторитет у сотрудников? Где можно получить поддержку? Об этом мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с руководителем ООО «КАТРИНА» Еленой Королевой.

- Елена Алексеевна, расскажите - с чего Вы начинали свой профессиональный путь, где учились?

- Первое образование я получила техническое. Это был Ростовский-на-Дону Гидрометеорологический техникум. Отмечу, что уровень образования был таким высоким, что мы даже на острове бригадой в составе 2-4 человек могли починить самые сложные приборы. Многое из того, что нам там преподавали мне пригодилось в дальнейшей жизни. Профессиональный путь начинала на Ростовской Аэрологической станции, где зондировала атмосферу. Работа была интересная, но, к сожалению, мало оплачиваемая. По итогу у меня два высших образования: Гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге по специальности «Инженер-метеоролог» и РИНХ – по направлению «Менеджмент, антикризисное управление».

Руководитель ООО «КАТРИНА» Елена Королева. Фото: предоставлено героиней публикации

- С чего Вы начинали развитие собственного бизнес-проекта? С какими сложностями столкнулись?

- Вначале я занялась оптово-розничными продажами ПЭТ-преформы и комплектующих, сразу приобрела первые два станка по выдуву ПЭТ-бутылок. Но, как вы понимаете, просто купить рабочее оборудование недостаточно для начала деятельности. Мне нужны были специалисты по оборудованию, поэтому я обратилась к знакомым руководителям по производству воды, а также к производителю станков за помощью и консультированием. Лично для меня, самое трудное это найти думающих специалистов!

Были еще сложности с получением кредита на развитие. Ведь когда компания только открывается и ее репутация еще не заработана, то у нее нет основных средств для внесения залога. Поэтому на первых порах запускаться было очень тяжело.

Фото: из архива Елены Королевой

- Почему занялись производством пластиковой тары? Как вообще попали в эту сферу? Чем она Вас привлекает на данный момент?

- Раньше я занималась продажей ПЭТ-преформ, посещала производства по выпуску воды, масел. И мне всегда было интересно наблюдать за выпуском ПЭТ-бутылок. Мне нравится разрабатывать и запускать новые формы, в этом есть особенный азарт и трепет. Когда по запросу партнера ты создаешь выгодный продукт, который всецело отвечает его требованиям и пожеланиям, а главное, доставляет удовольствие, – ты получаешь особый драйв.

- Расскажите об ассортименте вашей компании, есть ли у вас уникальные технологии?

- На сегодняшний день у нас на производстве установлены автоматы по выдуву ПЭТ-бутылок, и почти каждый оснащен автоматическим упаковщиком, чтобы минимизировать контакт тары с чем-либо. Мы можем изготавливать любую форму бутылки с любой горловиной, выдуваем как стандартные формы, так и индивидуальные, в том числе, с нанесением логотипа.

Фото: из архива Елены Королевой

- Наше предприятие производит тару для розлива всевозможных жидкостей: воды, лимонадов, пива, масел, мыла, гелей для стирки, соусов, соков. Мы также помогаем нашим партнерам с подбором комплектующих, которые у нас всегда имеются в большом ассортименте. И в итоге наше сотрудничество приводит к созданию качественного и привлекательного продукта, который мне очень приятно встречать на полках в магазинах.

- Тяжело ли управлять мужским коллективом? Какие ваши качества позволяют быть для сотрудников и партнеров авторитетом?

- Нет, мне легко общаться с мужчинами. О качествах мне сложно судить, об этом лучше спросить у самих сотрудников. Думаю, важно то, что я всегда для всех открыта и честна, как для сотрудников, так и для партнеров. Возможно, это и способствует установлению доверительных отношений в рамках личного и бизнес партнерства.

Фото: из архива Елены Королевой

- Расскажите о сотрудничестве с банком «Центр-инвест» - какую поддержку вам уже оказали, какими программами пользуетесь сейчас?

- С банком «Центр-инвест» мы сотрудничаем с 2015 года и именно он выдал нам первый кредит. Все последующие кредиты мы оформляли тоже там. Коллектив в банке замечательный, всегда выслушают, предложат лучшие условия и на связи. Мне нравится, что банк регулярно проводит интересные встречи, где можно познакомиться и найти для себя нового партнера, а так же поделиться опытом. В его банк-клиенте всегда свежие новости о внесении важных изменений в законодательство, что очень актуально для владельцев любого бизнеса. Не так давно я получила ипотечное кредитование для бизнеса на выгодных условиях, а еще использую зарплатный проект.

- Что можете посоветовать начинающим предпринимателям?

- Я бы посоветовала не бояться начинать, так как страх мешает продвигаться вперед. Также стоит хорошо все просчитать - прибыль, риски. И шаг за шагом идти к своей цели. На помощь сильно не рассчитывать, будет – хорошо, нет – и не надо. Не гнаться за краткосрочной сверхприбылью, а качественно делать всю работу, и тогда прибыль постепенно увеличится. И главное – любить свое дело! Оно должно приносить удовольствие, - отметила Елена Королева.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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