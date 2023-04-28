«Нет аналогов в мире»: В Ростовской области случайно обнаружили древнее святилище, которому шесть тысяч лет

Георгий Аббакумов узнал от друга о гроте в скале. Фото: НП «Южархеология».

В наше время, когда кажется, что все научные открытия уже сделаны, динозавры откопаны и каждый квадратный метр под землей изучен, сложно и предположить, что можно обнаружить наскальные рисунки людей, проживавших на территории Ростовской области почти шесть тысяч (!) лет назад.

Однако донской краевед Георгий Абакумов, сам того не ожидая, по воле случая, стал тем самым человеком, который открыл миру наскальные рисунки арийских племен, пришедших на Дон в поисках лучшей жизни. Мужчина рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону», как он обнаружил древние рисунки, то есть петроглифы, в святилище, буквально в 30 километрах от своего дома.

ВСТРЕЧА НА КЛАДБИЩЕ

Эта история началась в 2010 году. Георгий Абакумов - основатель Верхнедонского краеведческого музея, который представляет собой хранилище археологических артефактов, найденных на территории: от скелетов людей 4-тысячелетней давности до орудий их труда и украшений. Хоть и не являясь научным сотрудником, как может помогает музею.

Георгий Абакумов узнал от друга о гроте в скале. Фото: Андрей ЦЫБРИЙ.

Так вот, в июне он повстречался со своим товарищем, который как раз только приехал в хутор Скельновский. Случайная встреча произошла на кладбище, откуда открывался шикарный вид на местные горы. Собственно, хутор и получил свое название от слова «скилы» - скалы.

Приятели разговорились. И вдруг друг Георгия вспомнил, что еще мальчишкой лазил по местным скалам. Как-то раз, спасаясь от надвигающейся грозы, он забрался очень глубоко и обнаружил в одной из скал самый настоящий грот.

- Он рассказал, что на полу этого грота располагались какие-то надписи, - вспоминает краевед. – И я попросил его показать этот грот. Когда мы туда пришли, то вход был завален камнями. Мы расчистили первые полметра и поняли, что именно здесь находятся те самые наскальные рисунки, которые в то время безуспешно искали археологи Донского археологического общества.

Святилище было найдено в 30 километрах от хутора Скельновский. Фото: НП «Южархеология».

ПЕЩЕРА ДЛЯ ОБРЯДОВ

Найденная приятелями пещера была сквозная – пройти через нее можно было с востока на запад. А точнее – проползти, поскольку она очень низкая.

- Перед входом располагалась площадка для схода людей. На горе имелся какой-то вогнутый камень, который предположительно использовался в качестве ритуального места для жертвоприношений, - говорит собеседник.

Предположительно, в пещере располагалось древнее святилище. Фото: НП «Южархеология».

Будучи ошарашенным своей находкой, Георгий Абакумов обратился в Донское археологическое общество за подмогой. Буквально на второй день после обнаружения находки на место прибыла экспедиция. Для начала археологи вычистили и вымыли грот, затем принялись за изучение содержимого.

- Оказалось, что в этом месте было расположено древнее святилище, - вспоминает дончанин. - В процессе раскопок археологи обнаружили не только сами надписи, но и терки, которыми на стены наносились наскальные рисунки. Рядом с ними также располагался горшок, которому было шесть тысяч лет.

Тот факт, что в грот ранее не смогли добраться ни вандалы, ни каменотесы, ни местные жители, ученые объясняют трудностью прохождения к святилищу – здесь произошло частичное обрушение скалы. В итоге, уникальный археологический объект, находившийся у всех буквально под носом, хорошо сохранился.

УНИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮГА РОССИИ

По словам донского краеведа, шесть тысяч лет назад на Дон пришел род ариев – индоевропейские племена. Обнаруженное им святилище является единственным сохранившимся святилищем ариев, аналога которому нет в мире.

- На севере степной зоны России петроглифы не находили никогда, - подчеркивает Абакумов. - Их можно было сравнивать разве что с уникальными надписями, петроглифами, найденными в пещере Альтамира в Испании или у Белого моря в России.

Стилизованная медвежья лапа, в древности означала загробный мир. Фото: Андрей ЦЫБРИЙ.

Таким образом выявленные в Ростовской области наскальные рисунки стали точкой отсчета для остальных археологов, которые занимаются петроглифами в других регионах страны.

О существовании племени на донской земле говорит и тот факт, что станица Казанская (находится в 30 километрах от найденного святилища, - прим. авт.) была названа в честь речки Казанки, что в переводе с тюркского означает «река арийских мужей».

Рядом с накальной живописью нашли и терки для ее нанесения. Фото: НП «Южархеология».

- Пришедшие на Дон арии изменили культуру захоронений: они строили такие святилища и курганы, - рассказывает Георгий. – В 1992 году в нашей области насчитали около восьми тысяч курганов, а в отдельном районе было 1650 родовых имений. Уже в 2021 году курганы пересчитали и назвали число в два раза большее. Также арийцы привезли на Дон культуру производства бронзы.

Сейчас археологи с краеведами бьются над тем, чтобы придать своей находке статус памятника археологии. Также предлагается делать копии обнаруженных надписей и поместить их в местный музей. Что позволит сохранить их для последующих поколений.

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