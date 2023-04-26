Какие преимущества получают покупатели жилья бизнес-класса в Ростове. Фото: предоставлено ГК «Альянс».
Согласно результатам опроса сайта DomostroyDon.ru, 25% пользователей в Ростовской области интересуется жильем бизнес-класса. Будущих покупателей привлекают просторные планировки с высокими потолкам до трех метров, комфорт и качество каждой отдельно взятой детали. На примере ростовского ЖК «Измаильский экоквартал», застройщиком которого является ГК «Альянс» выясняем, какие особенности выделяют жилье бизнес-класса.
ЖК «Измаильский экоквартал» разработан с учетом современных тенденций проектирования экологичного жилья повышенной комфортности. Фото: предоставлено ГК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ЖК «Измаильский экоквартал» разработан с учетом современных тенденций проектирования экологичного жилья повышенной комфортности.
Взять для примера хотя бы кирпичный фасад гармоничной цветовой гаммы. Или переменную этажность строений - от 10 до 14 этажей. Архитекторы в своем проекте заложили возможность комфортного проживания и сохранения приватности жизни жильцов в многоквартирном доме, разместив на этаже от 2 до 5 квартир.
Входные группы, фасад и помещения общего пользования жилого комплекса выполнены в индивидуальном дизайне с использованием материалов премиум-класса.
Панорамное остекление наполняет пространство воздухом и светом. Фото: предоставлено ГК
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И МИКРОКЛИМАТ
В «Измаильском квартале» трехметровые потолки, что сразу бросается в глаза при входе в демонстрационную квартиру. Панорамное остекление наполняет пространство воздухом и светом. Кирпичные стены позволяют улучшить звукоизоляционные характеристики помещения, а за микроклимат в квартире отвечает индивидуальное отопление и теплоэффективная штукатурка. В каждой квартире еще на этапе строительства выполняется профессиональная шумоизоляция и полусухая стяжка пола, которая обеспечивает акустический комфорт.
ЭКОНОМИЯ ПРИ ОПЦИИ «РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ»
Помимо стандартной черновой отделки в жилом комплексе предусмотрена опция ремонт «под ключ». Предложение распространяется на выделенный ассортимент однокомнатных или двухкомнатных квартир в третьем этапе строительства.
Сдача запланирована на третий квартал 2023 года. Затраты на материалы и оплату работ уже включены в стоимость жилья, что позволяет собственникам сэкономить до 1,5 миллиона рублей для подготовки квартиры к переезду.
Парковка соединяется с жилой зоной с помощью лифта. Фото: предоставлено ГК
240 МАШИНОМЕСТ И КЛАДОВКИ
Для удобства жильцов в новом доме предусмотрен подземный паркинг на 240 машиномест. Парковка соединяется с жилой зоной с помощью лифта. Для спокойствия собственников и сохранности авто на парковке работает система круглосуточного видеонаблюдения. Гости, приезжающие в ЖК, могут оставить свой автомобиль по периметру домов.
Благодаря тому, что кладовые помещения и колясочные в доме находятся на первом этаже, жильцы комплекса могут реализовать все мечты об идеальной квартире, не переживая об организации хранения зимней резины, велосипеда или самоката.
Маленькие жители ЖК, а также их родители по достоинству оценят безопасный игровой комплекс. Фото: предоставлено ГК
ЗАКРЫТЫЙ ДВОР И КЛУМБЫ
Территория жилого комплекса закрыта для посторонних автомобилей, что дает еще больше возможностей для благоустройства двора. С учетом сменяемости сезонов внутри двора высажены кустарники и вечнозеленые растения, разбиты цветочные клумбы. У жильцов есть прекрасная возможность побыть наедине с природой и отдохнуть. Чему способствуют беседки, скамейки и собственный фонтан.
Маленькие жители ЖК, а также их родители по достоинству оценят безопасный игровой комплекс, который был создан с учетом запросов людей разных возрастов и интересов. Так, для любителей спорта была построена workout-зона, установлены уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Можно долго рассматривать картинки и читать тексты, но лучше воочию увидеть качество будущих квартир и оценить ход строительства в третьем этапе. Это можно делать уже при посещении демонстрационного этажа.
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