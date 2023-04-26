Губернатор поддержал инициативу депутатов «Единой России» упростить схему выплаты компенсаций ЖКУ сельским специалистам

Губернатор Василий Голубев поручил в течение месяца внедрить упрощенный механизм начисления компенсаций за ЖКХ. Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области.

С инициативой максимально упростить механизм получения компенсаций за ЖКУ для специалистов на селе выступила сегодня заместитель председателя Законодательного Собрания региона — председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

Сейчас для начисления денежной компенсации гражданину нужно лично предъявить в МФЦ или органы соцзащиты оригиналы платежных квитанций. В противном случае выплаты льготник не получит.

Донские депутаты предложили упростить схему работы – по обновленным правилам органы соцзащиты будут напрямую получать информацию от организаций, ведущих расчеты по оплате ЖКУ в электронном виде. Такой же механизм сейчас действует при начислении выплат ветеранам труда – их личное участие при этом не требуется, отметила Светлана Мананкина.

- Мы предлагаем облегчить жизнь сельским специалистам. Надеюсь, глава региона поддержит инициативу. Большая часть данных льготников – педагоги, а 2023 год по решению Президента РФ объявлен в России Годом педагога и наставника, – сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания региона — председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике.

Глава региона Василий Голубев одобрил инициативу депутатов. Он подчеркнул, что бюрократии и бумажной волокиты в регионе должно стать как можно меньше:

- Необходимо поменьше суеты, которая создается, если человек должен прийти в органы соцзащиты лично, – сообщил глава региона.

Сегодня в сельских районах Дона более 63 тысяч специалистов каждый месяц получают компенсацию за оплату жилищно-коммунальных расходов. Среди них учителя, медики, воспитатели, соцработники. В областном бюджете на эти нужды предусмотрено более 2,7 млрд рублей.

Итогом обсуждения стало поручение губернатора донскому министерству ЖКХ в течение месяца внедрить упрощенный механизм начисления льгот в работу.