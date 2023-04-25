Бывшая жительница Элисты заплатила за сына все долги, чтобы его отпустили к ней в США

Накопив несколько сотен неоплаченных штрафов, хозяйка попрощалась со своей "ласточкой" до тех пор, пока не оплатит долг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От долгов не спрятаться даже на другой стороне земного шара. Это подтверждает практика судебных приставов Калмыкии. Они не устают доказывать водителям, что принцип «если не обращать внимание на штрафы, то их можно не платить» - не работает. Призывают к ответу даже «патологических» нарушителей, на которых уже под четыре сотни штрафов. И даже умудряются у «нищих» предприятий найти целый автопарк.

Подробностями историй поделились в пресс-службе Управления ФССП по Республике Калмыкия.

НАЕЗДИЛА НА 350 ТЫСЯЧ ШТРАФОВ

Например, на астраханском посту умная система «Паутина» выявила среди десятков машин нужный номер и подсказала представителям закона задержать автомобиль марки Volkswagen Jetta. Его владелица мало того что, судя по количеству штрафов — большой любитель нарушить, так еще и все время «забывала», что делать с квитанциями — систематически не оплачивала штрафы за нарушение правил дорожного движения. За ней числилась задолженность по 374 штрафам ГИБДД на 350 тысяч рублей, а еще кредит в пользу одного из банков на 55 тысяч рублей. Прибывшим на место судебным приставам оставалось только арестовать иномарку и передать на специализированную штрафстоянку.

Нередко злостных нарушителей находят в совместных рейдах с ГИБДД. Фото: Антон ФОКИН

НЕ БЫЛО ИМУЩЕСТВА — НАШЛИ ЦЕЛЫЙ АВТОПАРК

Другой случай. Приставы обратились за помощью к ГИБДД, чтобы разыскать имущество должника. За сельхозкооперативом числилась задолженность по налогам, штрафам ГИБДД и в пользу нескольких фирм на сумму более 15 миллионов рублей.

При этом никакого имущества за должником не числилось — взыскать нечего. Но тут нашлась иномарка. А копнули глубже, и оказалось, что у кооператива целых 10 машин.

- По всем ним вынесены постановления о запрете регистрационных действий, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия. - Более того, приставы взыскали около 3,5 миллиона рублей, из которых около полумиллиона были оплачены должником напрямую в налоговую инспекцию.

Первую арестованную иномарку забрали на хранение. После оценки автомобиль пустят с молотка.

Приставы нашли у "нищего" предприятия 10 автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ПУСТИЛИ К МАМЕ

Бывает, что долги и до Америки доведут. Так, приставы нашли бывшую элистинку, которая переехала в США. Женщине пришлось погасить долги по 86 штрафам ГИБДД за сына, который регулярно нарушал правила дорожного движения. Иномарка была оформлена на нее, а фактически ею пользовался по доверенности сын, не считавший нужным вовремя оплачивать задолженности.

Заплатить за великовозрастного ребенка она решила, когда тот не смог вылететь за границу. Набежало 110 тысяч рублей долга и более 30 тысяч рэ исполнительского сбора. В эту внушительную сумму также вошли долги за капремонт и коммунальные услуги. Все ограничения в итоге с должника были сняты, и он смог полететь в гости к маме.

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