«Заманивал песцов колбасой и ел печень оленя»: ростовчанин рассказал, зачем провел в Арктике 12 дней

Артем Чехович пробыл в Арктике 12 дней. Фото: предоставлено героем публикации

28-летний сотрудник МЧС из Ростовской области Артем Чехович стал одним из участников экспедиции в Арктику. Вместе с коллегами из разных городов страны командир 42-ой пожарной части в Белой Калитве провел на крайнем севере 12 незабываемых дней.

«ГДЕ НЕБО, А ГДЕ - ЗЕМЛЯ»

- Мы проводили в Арктике испытания оборудования. Когда мне позвонили из Москвы, я, конечно же, сразу согласился стать участником экспедиции. Не мог упустить такой шанс, - рассказывает Артем. - Вначале я добрался до Москвы, а из нее – до Усинска. С этого города в республике Коми и началось наше путешествие. Из Усинска мы выдвинулись на север. Наш путь пролегал вдоль Баренцева моря.

Спасателям пришлось ночевать в тундре. Фото: предоставлено героем публикации

Все эти дни команда пробиралась на крайний север по бездорожью на гусеничных вездеходах или на машинах с огромными колесами. Другие там не проедут, потому что дорог в тех краях просто нет.

- Зато есть много снега. Сугробы – по колено и выше. Сильный ветер и минус 30 мороза. Наш путь пролегал по бескрайней снежной пустыне, сливающейся с горизонтом. В какой-то момент просто перестаешь понимать, где небо, а где – земля, - описывает пейзаж Артем.

НОЧЬ В ТУНДРЕ

Маршрут члены экспедиции проложили так, чтобы за день успевать преодолеть расстояние от одного вахтового поселка до другого. Но не всегда все шло по плану. Скорость движения затрудняла погода. Однажды из-за метели и низкой видимости спасателям пришлось 140 километров преодолевать 19 часов.

- Пришлось ночевать и в тундре. Не успели добраться до поселка. Расставили машины буквой «п», между ними разбили палатки и натянули тент, чтобы было хоть какое-то затишье от ветра. В тот вечер поужинали струганиной и сразу уснули под завывание вьюги, - продолжает Артем.

Одним из населенных пунктов, в котором побывала команда, стал вахтовый поселок Амдерма в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Вот такие ездовые собаки живут на крайнем севере. Фото: предоставлено героем публикации

- Там живет человек двести. Вообще, этот заполярный поселок мне напомнил Припять. Много заброшенных пятиэтажек, дворы со сломанными заборами. Часто сюда заходят белые медведи. Магазинов нет, разве что ларек какой-нибудь. А вот люди там очень гостеприимные и добрые. Угощали нас сушеной оленьей печенью. По вкусу она напоминает рыбу. В одном из поселков про нас даже песню придумали, - улыбается спасатель.

РОДИТЕЛИ – В ЧУМЕ, РЕБЕНОК – В ВАРКУТЕ

Побывал Артем и в настоящем чуме.

- Наш маршрут пролегал также рядом с Карским морем, на берегу которого мы заметили одинокий чум. За десятки километров от него не было больше ничего. Только снежна пустыня, - говорит Артем.

Конечно, спасатели заглянули в гости к хозяину.

- Он представился Андрюхой. Ему примерно лет 30. В чуме живет с женой Наташей. Занимается охотой. Одет был в малицу – костюме из кожи оленя, - продолжает ростовчанин.

Спасатели добрались до полярного круга. Фото: предоставлено героем публикации

Артем осмотрел чум изнутри. Быт в нем - очень скромный. Посредине стояла печка, а на полу лежали пару матрацев. Кстати, у супругов есть ребенок.

- Он учится в школе в Воркуте и домой приедет только летом, - делится спасатель.

На прощание Артем налил жителю Заполярья бензина.

- Андрею топливо требуется для снегохода, - пояснил собеседник.

Ростовчанину удалось увидеть и северное сияние.

- Это было очень красиво. Небо мерцало зеленым светом, напоминающим туманную дымку, - говорит он.

А еще ростовчанин устроил видеоохоту на арктических животных.

- Ставил камеру на снег, клал рядом еду и ждал, когда на запах придет живность. К примеру, песцов заманивал колбасой, а лису – печеньем. Правда, рыжая вместе него схватила камеру, - улыбается спасатель.

По словам спасателя, это приключение стало одним из самых захватывающих в жизни.

- Но вот жить бы в тех краях я не хотел бы, потому что слишком люблю Дон, - добавил он.

Артему удалось сфотографировать оленя. Фото: предоставлено героем публикации

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