В Ростове подвели итоги реализации стратегии социально-экономического развития за прошлый год

В Ростове состоялось очередное заседание гордумы. Фото: пресс-служба гордумы

В донской столице прошло заседание гордумы под руководством Председателя городской Думы – главы Ростова Зинаиды Неярохиной. Один из пунктов повестки был посвящен реализации стратегии социально-экономического развития города в прошлом году.

ЭКОНОМИКА ГОРОДА

С докладом по этой теме выступил первый замглавы городской администрации Юрий Овчинников.

В экономической сфере удалось достигнуть роста по многим показателям. Так, выросла среднемесячная заработная плата. Она составила 50,6 тыс. рублей. А уровень безработицы снизился в два раза. Индекс промышленного производства за 2022 год по сравнению с предыдущим вырос на 3%.

Активно развивался малый и средний бизнес. Количество субъектов МСП за год выросло на 959 объектов.

ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ

В прошлом году завершили ремонт поликлинического отделения горбольницы № 20 , подошел к концу первый этап капремонта филиала городской поликлиники № 1 и поликлиники горбольницы № 6. Продолжаются работы по ремонту обсервационного корпуса родильного отделения горбольницы № 7. В разгаре - ремонт поликлиники горбольницы № 1 им. Семашко.

В Левенцовском районе установили модульное здание для размещения взрослой поликлиники на 200 посещений в смену.

В прошлом году активно строились и ремонтировались объекты образования. После реконструкции начал работу лицей № 20, после капитального ремонта – школа № 84. В «Суворовском» установили модульное здание школы на 400 мест. Сегодня в городе строятся еще пять школ. Ремонтируются шесть.

Также в донской столице в 2022-ом возвели пять детских садов в спальных районах города. А в «Суворовском» открыто модульное здание детского сада на 90 мест.

СОЦИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Социальную поддержку на общую сумму 8, 4 миллиарда рублей получили почти 400 тысяч ростовчан. Число пожилых людей и инвалидов, получивших социальные услуги, составило 13 тысяч человек.

За год капитально отремонтировано общее имущество в 381 многоквартирном доме, снесли 11 аварийных многоквартирных домов. Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 1 206,1 тыс. кв. метров.

Отремонтировано 422,7 тыс. кв. метров дорог, 16 грунтовых дорог были заасфальтированы.

Завершено строительство участка автодороги по пр. Маршала Жукова от ул. Еременко до ул. 339-й Стрелковой дивизии. Начата реконструкция автодороги по ул. Вавилова.

Продолжают благоустраивать парк «Дружба», завершены работы по благоустройству второго этапа парка в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в «Суворовском». Было высажено 6 тысяч деревьев.

«РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕВИДНЫ»

В свою очередь, председатель постоянной комиссии городской Думы по экономическому развитию, промышленности, торговле, малому и среднему предпринимательству Лидия Новосельцева сообщила коллегам о том, что депутаты побывали на ряде сданных объектов.

- Работа проведена большая, результаты очевидны, взаимодействие Администрации города с депутатским корпусом городской Думы дало синергетический эффект, - отметила она.

На заседании профильной комиссии, где предварительно обсуждался вопрос о плане мероприятий по реализации Стратегии в 2022 году, депутаты вновь обратили внимание администрации города на недостаточные темпы перевода ростовских грунтовок в дороги с твердым покрытием и одобрили планы на этот год по благоустройству дворовых территорий.

В принятом же по итогам обсуждения решении городской Думы депутаты обязали администрацию города в этом году обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии и достижение целевых показателей.

В частности, они поручили окончить строительство четырех школ, детского сада и завершить капитальный ремонт поликлинического корпуса горбольницы № 1 имени Семашко, а также провести капремонт еще шести общеобразовательных организаций.

Городская Дума также обязала администрацию продолжить обеспечивать жильем льготные категории граждан и людей, проживающих в аварийном фонде.