В Ростове на московского полицейского напали с ножом в бильярдном клубе

Драка произошла в бильярдной.
Фото: Мария СОЛЕЕВА
Отпуск в донской столице обернулся большими неприятностями для московского полицейского, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Сейчас в деталях драки, которую затеяли сержант и гражданский, разбирается полиция.
ВСТРЕЧА В ОТЕЛЕ
По данным собеседника, в ночь с 22 на 23 апреля полицейский решил сыграть партию в бильярдном зале, расположенном на первом этаже отеля в Ворошиловском районе.
Там он познакомился с другим гостем гостиницы. В начале мужчины просто беседовали о жизни, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
Уже через минуту началась драка. Оппонент выхватил из кармана нож и несколько раз ударил старшего сержанта.
О ЧП ДОЛОЖИЛИ НАЧАЛЬСТВУ
Полицейский, который в момент случившегося был в гражданском, отправился в БСМП за помощью. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение брюшной полости. Также у мужчина были порезаны плечо и предплечье.
Ему оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, мужчина уже покинул медицинское учреждение.
- По данному факту проходит проверка, - сообщил источник издания.
О раненом известно, что он работает в органах внутренних дел 15 лет. О случае в гостинице уже доложили его начальству.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что около 20 полицейских и гражданских заподозрили в участии в ОПГ. По версии следствия, участники группы восемь лет собирали дань с предпринимателей. Минимальный ежемесячный платеж составлял три тысячи рублей, максимальный – 50 тысяч. Таким образом подозреваемые заработали 25 миллионов рублей.
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