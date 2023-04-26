В ряде регионов уже ввели запреты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области не планируют вводить запрет на продажу алкоголя в майские праздники 2023. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Напомним, ранее ограничения на отпуск спиртного в майские установили в нескольких субъектах. В Донском регионе в этом году ограничения на продажу «горячительного» останутся прежними. Все они прописаны в областном законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Запрет будет действовать в следующие дни:

— Выпускной (с 22 по 23 мая);

— Международный день защиты детей (1 июня);

— День знаний (1 сентября).

Напомним, о том, как приготовить шашлык и отпраздновать Первомай, рассказала нейросеть. Также искусственный интеллект подсказал, что делать, если в праздник приходится работать.

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