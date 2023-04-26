В Ростовской области сельские специалисты должны получать компенсацию на оплату ЖКУ в беззаявительном порядке

На дону ликвидируют бюрократические проволочки в вопросе компенсации оплаты ЖКУ бюджетникам на селе. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

Специалисты, работающие на селе, должны получать компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг в беззаявительном порядке. С этой инициативой выступила вице-спикер донского парламента Светлана Мананкина на расширенном заседании регионального правительства.

Светлана Александровна как заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию по поручению фракции «Единая Россия» в донском парламенте предложила сделать проще процедуру получения компенсации оплаты ЖКУ сельским специалистам в бюджетной сфере.

Как объяснила Светлана Мананкина, на Дону компенсацией за оплату жилищно-коммунальных расходов пользуются школьные учителя и воспитатели детских садов, медицинские работники, социальные работники и те, кто трудится в сфере культуры — все, кто живет и работает в сельской местности. Всего такой льготой в нашем регионе пользуются более 63 тысяч человек, и на эти нужды в областном бюджете на текущий год заложена внушительная сумма - 2 миллиарда 754 миллиона рублей.

- Однако для получения компенсации требуются оригиналы оплаченных квитанций. Причем предъявлять их в соцзащите или многофункциональном центре должен непосредственно льготник. Если оригиналов платежных документов нет, то нет и полагающейся по закону компенсации. Согласитесь, так быть не должно, - подчеркнула Светлана Мананкина. - Органы соцзащиты должны получать данные о платежах напрямую от организаций, ведущих расчеты по оплате жилищно-коммунальных услуг, причем в электронном виде. И самостоятельно, без личного участия льготника и лишней бумажной волокиты, рассчитывать размер компенсации.

Предложение вице-спикера донского парламента поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Василий Юрьевич согласился с необходимостью ликвидации бюрократических проволочек в таком вопросе и сразу же поручил внедрить новый упрощенный механизм выплаты компенсаций представителям бюджетной сферы, живущим и работающим в сельской местности, в максимально короткие сроки.