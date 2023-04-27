В Ростовской области задержали пятерых браконьеров с электроудочкой и уловом на 1,3 млн рублей

Пятерых рыбаков с запрещенным уловом пограничники обнаружили под Азовом. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Никакие нерестовые запреты браконьерам не писаны — ловят, сколько могут, лишь бы не попасться. Но попадаются... Так, сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области задержали пятерых рыбаков за незаконную добычу рыбы электроудочкой. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

ПОПАЛИСЬ У БЕРЕГА

Нарушителей обнаружили на двух маломерных судах на береговой полосе в районе хутора Рогожкино Азовского района. У них изъяли лодки, электроудочку, которая является незаконным орудием лова, и рыбу — пиленгаса, леща, карася. Нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам - свыше 1,3 миллиона рублей.

Нарушители успели наловить рыбы на 1,3 миллиона рублей. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- По данному факту Пограничным управлением ФСБ по Ростовской области проводятся мероприятия по документированию признаков состава преступления по уголовной статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено группой лиц с причинением крупного ущерба и с применением запрещенных орудий», - прокомментировала официальный представитель пограничного управления ФСБ по Ростовской области Юлия Шпрингер.

Напомним, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Как рассказали в Южном научном центре Российской академии наук, электроловы и электроудочки, используемые браконьерами, губительно влияют на экологию водоемов и его обитателей — к ним относятся беспозвоночные, бентос, зоопланктон и другие водные обитатели.

Рыбаки пользовались незаконными орудиями лова - электроудочками. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

В результате, гибнет рыба, икра, у мальков могут наблюдаться искривления позвоночника и другие травмы. У выживших рыб впоследствии может не быть потомства. И для восстановления экосистемы водоему потребуются годы.

КРАСНОКНИЖНЫЙ УЛОВ

К сожалению, только на Дону нарушители выходят за незаконным уловом часто. Так, в марте стало известно о целой рыболовецкой артели, попавшей под подозрение пограничников. По данным следствия, даже имея разрешение на вылов промысловых рыб, руководитель предприятия вместе с группой сообщников ловил и краснокнижные породы.

На незаконный промысел в воды Дона в районе Азова выходили по ночам на лодках без опознавательных знаков. Выставляли на берегу посты охраны. Но их все равно поймали да еще и с уловом на 5,6 миллиона рублей во время выгрузки рыбы для сортировки и продажи.

Богатый незаконный улов изъяли у браконьеров при выгрузке на берегу. Фото: УФСБ по Ростовской области.

Тогда полицией было возбуждено уголовное дело по той же статье - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном размере». До суда дело еще не дошло.

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