«Локация образует новый интерьерный кластер: В Ростове состоялось торжественное открытие интерьерного дома «Ремолл»

Интерьерный дом «Ремолл». Фото: Наталья Захарченко

В минувшие выходные в самом сердце Западного микрорайона прошло торжественное открытие интерьерного дома «Ремолл». В этот апрельский день организаторы подготовили целую гору скидок, сюрпризов, конкурсов, мастер-классов и, конечно же, яркую шоу-программу. Но это еще не все. Посетителей также встречала весенняя фотозона с «деревом подарков «Ремолл». Да, да, вы не ослышались. Буквально с порога гости смогли окунуться в атмосферу китайского сада с его дивной и такой ароматной сакурой. Каждую ветку украшали сказочные домики с подарками для вашего дома.

ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ

С раннего утра около входа в магазин - настоящий ажиотаж. Оно и не мудрено, ведь сегодня здесь состоится масштабное открытие одного из крупнейших интерьерных домов на юге России. Сотни стендов с товарами, не один десяток проверенных брендов, тысячи наименований, а также грамотные специалисты, выгодные программы, скидки и акции, все это и многое другое ждет каждого посетителя. «Ремолл» - это место, где вы сможете погрузиться в комфортную интерьерную среду, проконсультироваться с дизайнерами и сразу же сделать подборку нужных товаров. Среди них: отделочные материалы, напольные покрытия, двери, перегородки, обои, свет, текстиль и многое-многое другое.

Торжественное открытие интерьерного дома «Ремолл». Фото: Наталья Захарченко

От такого разнообразия аж закружилась голова, все очень яркое, блестящее, хочется скорее рассмотреть, потрогать, представить каждую деталь в собственном интерьере. Чего только стоят ряды сверкающих люстр! Выбор на любой вкус и цвет, современные, классические, с элементами барокко и неоклассики. Ощущение, словно тебе пять, и мама привела в тот самый нескончаемый магазин ярких игрушек. Лабиринты обоев, ряды из сантехники, плитки, текстиля - здесь за каждым поворотом скрывается все новое и интересное, эдакая страна интерьерных чудес из сказки про Алису.

Весенняя фотозона с «деревом подарков «Ремолл». Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ТОЧКА

Ну а пока мы рассматривали богатый ассортимент магазина, на улице уже стартовала торжественная церемония. Перед традиционным разрезанием красной ленты с приветственным словом выступил руководитель управляющей компании «Сердце Города» Сергей Легкий:

– Сегодня мы собрались на открытии интерьерного дома «Ремолл». Наша дружная команда профессионалов, а также компании-партнеры трудилась над реализацией этого проекта больше года, приложили весь опыт, знания и страсть. Хотелось сделать для города интерьерный кластер, где каждый потребитель сможет реализовать все свои мечты для ремонта и отделки домов, квартир, а также офисных пространств. У нас представлены арендаторы среднего и среднего плюс сегмента, каждого из них очень тщательно выбирали, чтобы облегчить клиенту поиск товаров и всевозможных сервисов.

Руководитель управляющей компании «Сердце Города» Сергей Легкий. Фото: Наталья Захарченко

Также Сергей Александрович подчеркнул, что дополнительным преимуществом «Ремолл» является его месторасположение:

– Это действительно очень удобная точка. Уже сейчас к нам без проблем могут добраться люди из самых разных районов. Также вокруг Ростова уже строится объездная дорога, а это значит, что в скором времени доступ станет еще комфортнее.

«РЕМОЛЛ» УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Поддерживает слова коллеги и соучредитель управляющей компании «Сердце Города» Максим Хмель. По его словам, компания «Ремолл» идет в ногу со временем, активно поддерживая тренд на импортозамещение:

- Администрации интерьерного дома удалось подобрать только самых надежных партнеров-арендаторов. У нас никогда не будет проблем с поставками, ведь проект детально прорабатывался, учитывая текущие изменения рынка.

Соучредитель управляющей компании «Сердце Города» Максим Хмель. Фото: Наталья Захарченко

Думаю, ни для кого не секрет, что многие иностранные сети ушли из России. Это во многом нарушило цепочки поставок, особенно из европейских стран. В результате дизайнеры, архитекторы и конечные клиенты стали замечать в магазинах недостаток ассортимента. Но наши арендаторы подстроились под ситуацию, нашли альтернативных поставщиков, сделали акцент на местных производителей. Точно могу сказать: «Ремолл» уверенно смотрит в будущее. Мы понимаем специфику местного рынка и делаем необходимые для потребителя акценты.

Кроме того, Максим Николаевич отметил, что в дальнейшем будет рассмотрен вопрос об открытии сетевых точек, для этих целей дирекция интерьерного дома зарегистрировала торговую марку «Ремолл».

- Если нашим клиентам понравится данный формат, обязательно найдем возможность и инвестиции для того, чтобы реализовать подобные проекты и в других городах, - подытожил Максим Николаевич.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

- На сегодняшний день выбранная локация образует интерьерный кластер, который очень важен, выгоден и удобен для нашей аудитории, - рассказала на церемонии открытия стратегический проектный маркетолог Ирина Дубовцева. – «Ремолл» - это пространство для тех, кто хочет создать идеальный ремонт. Это могут быть как конечные клиенты, так и люди из профессиональных сообществ. У нас действительно очень большое коммуникационное взаимодействие со всеми аудиториями. Арендаторы, представленные на торговой площадке, тесно сотрудничают с дизайнерами и архитекторами, а также имеют индивидуальные программы мотивации и лояльности.

Стратегический проектный маркетолог Ирина Дубовцева. Фото: Наталья Захарченко

На самом деле трудно представить, но «Ремолл» — это абсолютно новый бренд. Всего полтора года назад возникла задумка, а уже сейчас мы видим готовый, мощный реализованный проект. На площади более чем 7500м2 представлены самые разные арендаторы во всех товарных категориях. Приехав в «Ремолл», клиент сможет закупить все, начиная от болтиков, заканчивая сантехникой и мебелью. Более того, у нас есть очень удобная услуга в виде бесплатной дизайн-консультации. Воспользоваться ей может любой желающий, достаточно заранее подать заявку на сайте. Совместно с нашими специалистами клиент сможет спроектировать стилевой Mood board для интерьера мечты и сразу же закупить все необходимое.

Розыгрыш подарков среди гостей праздника от организаторов. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ПРИЗЫ ОТ АРЕНДАТОРОВ

- В день открытия для всех посетителей интерьерного дома мы подготовили яркую программу, - подчеркивает Ирина Дубовцева. – Например, на входе гостей встречают «волшебные деревья «Ремолл». Это так называемые welcome-подарки, помимо основного розыгрыша. Чтобы забрать «плоды» дивной сакуры, людям нужно было заполнить бланк на стойке регистрации. Внутри каждого домика были спрятаны призы от арендаторов и непосредственно интерьерного дома «Ремолл». Здесь предметы интерьера, сертификаты на покупку и даже уникальные лампы. Также всех посетителей ждали хорошие скидки на ассортимент, вкусный фуршет и торжественный запуск шаров.

Запуск шаров с загаданными желаниями. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Сегодня был самый настоящий марафон подарков, - поделились впечатлениями супруги Андрей и Светлана. О том, что в городе стартует запуск такого большого магазина, они узнали в интернете. – Мы, что называется, потихоньку вступаем в фазу ремонта, изучаем рынок товаров, прицениваемся. В «Ремолл» решили прийти целой компанией, мы с мужем смотрим унитазы, а вот друзья побежали на обзор входных дверей. Самое приятное, что удалось даже выиграть призы. Так вот неожиданно подружка забрала в лотерее классный серый коврик.

«Ремолл» - это место, где вы сможете погрузиться в комфортную интерьерную среду. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ В ОДНОМ МЕСТЕ ВСЕ

Сделать обзор новой площадки решили и представители профессиональных сообществ. Например, дизайнер интерьеров Виктория приехала присмотреть ламинат.

– Если честно, я отслеживала этот товар долгие месяцы, наконец появилась информация, что он будет доступен в магазине «Ремолл». В тексте было указано, что старт продаж состоится в конце апреля. В попытках заполучить заветный ламинат приехала сюда числа 16, но было еще рано, - смеется женщина. - Наконец сегодня смогла увидеть товар вживую, узнать про поставки и цену. Мне вообще кажется, что такие многофункциональные центры очень удобны, причем как для обычных покупателей, так и для дизайнеров. Я вот начинала деятельность еще 20 лет назад. В те годы приходилось тратить несколько дней на подбор нужной комплектации к интерьеру. Все это происходило то на уличных рынках, то в разных частях города. Понятное дело, очень неудобно. Зато теперь есть возможность выбрать в одном месте все до мелочей. К тому же порадовало и расположение нового интерьерного дома. В западной части Ростова такого плана площадок никогда не было. И вот теперь счастью нет предела.

Контакты:

+7 928 600 01 10

info@remall.design

Время работы:

Пн — Вс : 10:00 — 21:00

Адрес:

Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156

https://remall.design/

Реклама. «Ремолл»