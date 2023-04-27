В Ростовской области более 150 мемориалов героям Великой Отечественной привели в порядок юнармейцы

Донские юнармейцы участвуют в подготовке к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Фото: сайт donland.ru.

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Донском регионе проходит военно-патриотическая акция «Верни герою имя». Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. В ее ходе учащиеся приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной.

- Ребята не только приводят в порядок обелиски, мемориалы и воинские захоронения, но и ведут в архивах работу по поиску и установлению имен защитников Отечества и тружеников тыла, - рассказал замгубернатора.

Напомним, всероссийская инициатива «Верни герою имя» на Дону началась в марте с торжественного мероприятия у мемориала «Павшим воинам» в ростовском парке им. Фрунзе.

За прошедшее со старта акции время ученики Сосновской школы Белокалитвенского района привели в порядок территорию у памятника погибшим в годы Великой Отечественной.

Школьный отряд юнармейцев «Прометей» из Каменска-Шахтинского сделал уборку на территории мемориала погибшим каменчанам – воинам-интернационалистам, а ребята из отряда «Патриот» благоустроили территорию братской могилы в слободе Родионово-Несветайской.

- Школьники, студенты колледжей и вузов, представители молодежных и ветеранских объединений, а также все неравнодушные жители региона также могут сделать свой вклад в подготовку к празднованию Великой Победы, - отметил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Напомним, донские спасатели и пожарные также принимают активное участие в подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы. Они не только наводят порядок на прилегающих к мемориалам и захоронениям ветеранов территориях, но и красят, реставрируют, а иногда и полностью восстанавливают утраченные детали памятников.

По информации донского правительства, под шефством поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона на сегодня находится около сотни мемориалов и захоронений участников Великой Отечественной войны.