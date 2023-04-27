Как ростовчанин подружился с сыном композитора Микаэла Таривердиева, создавшего музыку к кинофильму «17 мгновений весны»

Однажды, в Афганистане, во время боя, Алексея Поповича окружили душманы, пытаясь взять в плен. Фото: Александр КОЦ

Как крепкая мужская дружба, прошедшая испытания огнем и мечом, связала сына известного на всю страну композитора Микаэла Таривердиева, создавшего музыку к кинофильму «17 мгновений весны», и молодого командира спецназа.

Об этом и многом другом в передаче «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» (89,8FM) мы говорили с разведчиком, ветераном Афганистана, ветераном спецназа, председателем Ростовского отделения Всероссийской организации инвалидов Афганистана, полковником запаса Алексеем Поповичем.

Разведчик, ветеран Афганистана Алексей Попович. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

ПРИМЕР ОТЦА

- Алексей Максимович, мы с вами встречаемся в канун священного праздника для нашей страны – Дня Победы. И время сейчас такое, мужчины вновь защищают Отечество. Многие идут добровольцами. Для них определяющими стали подвиги дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом в Великую Отечественную. Для вас, знаю, решающим в выборе военной профессии тоже стал пример отца.

- И не только отца. Вспомните, в 1961 году событием для всего мира стал полет Юрия Гагарина в космос. В эти годы рядом с нами, мальчишками, было очень много фронтовиков. Они еще были молодыми. Садились, вспоминали, как воевали с немцами. Были и такие, кто застал и Финскую войну, и даже Первую мировую.

Поэтому эта тема, эти разговоры, эти рассказы и примеры из жизни живущих рядом с нами фронтовиков-соседей впитывалась нами подростками. Тогда фронтовики не надевали ордена и не выходили как потом на улицы. Они садились своим кругом, что греха таить, поднимали в память о тех днях и фронтовых товарищах по рюмочке и вспоминали самые острые, самые интересные моменты их фронтовой жизни.

Нам же в то время было по 11-12 лет. И мы слушали эти их рассказы, с таким огромным интересом, с таким восхищением – ну, просто, разинув рты!

- А ваш отец?

- Отец… Он тоже был среди тех фронтовиков. И я видел, что он самый уважаемый. У него самая уважаемая солдатская медаль – Медаль «За отвагу», а так же – «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За освобождения Варшавы». Да, безусловно, такой пример, сыграл решающее значение в моей судьбе. Отец воевал под командованием Рокоссовского. Я лично видел его грамоты, которые вручали солдатам по случаю какого-либо фронтового успеха – форсирования реки, освобождения населенного пункта, захвата вражеских позиций. Я гордился своим отцом! И я до сих пор им горжусь!

- Как вы сделали первый шаг на пути к будущей военной стезе?

- Я хотел вообще-то сначала быть летчиком, скажу вам откровенно. Да, полет Гагарина родил во мне такую мечту. Но в 1966 году я увидел мальчика - соседа, который приехал в родные пенаты в форме суворовца. На его плечах алели погоны Ленинградского суворовского военного училища. Он рассказал мне, что когда заканчиваешь суворовское, то имеешь право идти дальше учиться в любое высшее военное училище. Все! Я свой выбор сделал. Поступил в Суворовское, чтобы стать летчиком. А судьба распорядилась так, что оказался в спецназе.

ГЕРОЙ-РАЗВЕДЧИК

- В окопах всегда становится понятным, кто есть кто. И плечом к плечу порой оказывается и сын рабочего, и сын композитора. Вы в Афганистане так плечом к плечу были с сыном известного на всю страну композитора Микаэла Таривердиева, создавшего музыку к кинофильму «17 мгновений весны» и многим другим киношедеврам советской эпохи - Кареном. Расскажите об этом…

- В 1984 году правительством и министерством обороны СССР было принято решение об увеличении войск специального назначения в Афганистане. Бригада спецназа существовала на территории каждого из военных округов на территории СССР.

В составе 40-й армии в Афганистане по штатному расписанию того времени сначала находилась только одна рота спецназовцев. Увидев эффективность действий подразделений спецназначения в плане перехвата караванов моджахедов с оружием и в области проведения налетов на душманов и борьбы с теми, кого мы сейчас называем террористами, руководство приняло решение об увеличении контингента нашего спецназа в Афганистане. Туда было введено восемь подразделений спецназа. И каждому «нарезали» свой «сектор» на границе Афганистана с Пакистаном и Ираном.

Я попал в Афганистан в августе 1984 года в составе 4-го отдельного батальона специального назначения, сформированного на базе 9-й бригады специального назначения (дислокация Кировоград), относившейся к Киевскому военному округу. Я тогда как раз прибыл из загранкомандировки – работал в составе нашей дипмиссии в Баден-Бадене. Меня вызвали на аттестационную комиссию. Бросили реплику, намекнув на то, что был, мол, в Европе, а в Афганистан – струсишь? На что я ответил: «В нашем роду трусов не было! И не будет!» Так и оказался в Афгане.

- А как произошло ваше знакомство с сыном Микаэла Таривердинва – Кареном?

- С Кареном мы познакомились в начале осени 1985 года. Меня назначили командиром отдельного батальона спецназа. Карен, после полученных в Афгане очень тяжелых ранений и контузии находился на излечении в госпитале на территории Советского Союза. И по всем показаниям он не должен был возвращаться обратно в Афганистан. Но он добился, чтобы его отправили обратно. Более того, упросил, чтобы его назначили именно в 177-й отдельный батальон спецназа, где до ранения он служил. Но его должность – «начальник разведки батальона» - была уже занята.

Он попросил, чтобы я его оставил в батальоне на любой вакантной должности. Была свободна должность переводчика части. А он владел в совершенстве несколькими иностранными языками. Семь месяцев он был переводчиком, пока опять не освободилась должность начальника разведки батальона. Его заслуги, как начальника разведки – огромны! Это он добыл ценную информацию, по которой был проведен целый ряд блистательных операций спецназа. Тот же штурм штаба Северного Ургунского фронта 15 февраля 1986 года, где нами была захвачена база душманов, находившаяся в пещерах.

Потом мы с Кареном отмечали 15 февраля, как двойной праздник – День вывода наших войск из Афганистана. И ту нашу спецоперацию, в ходе которой разгромили противника в пух и прах, захватили партию оружия, взорвали восемь душманских складов с оружием и боеприпасами и захватили ценную документацию, в том числе и секретные шифрограммы и декодеровочные блокноты, агентурную базу. При этом, не потеряв ни одного нашего бойца, лишь двое наших оказались ранены.

- Совсем не переводами занимался там Карен…

- Он был смелым воином, настоящим разведчиком. А в минуты затиший брал в руки гитару. И очень проникновенно исполнял наши фронтовые песни. Так, что все заслушивались. Все знали, чей он сын. «17 мгновений весны» гремели на всю страну. А сын известного композитора воевал вместе с нами. И воевал хорошо. Его очень уважали за это. И на своего отца внешне Карен очень был похож.

- Вы встречались с ним потом «на гражданке»?

- Конечно. Всегда, когда мне доводилось бывать в Москве. И на 15 февраля всегда собирались с однополчанами из нашего 177 батальона специального назначения. Отношения с Кареном были самые теплые. К большому сожалению Карена Микаэловича уже нет с нами…

Несколько лет назад я проводил его в последний путь, присутствовал на его отпевании и погребении. Он похоронен в Москве.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ

- Раз уж речь зашла о композиторе, музыке, то нужно сказать, что такие сложные времена, рождают и новую поэзию. У вас тоже есть личные стихотворения той поры?

- Я сочинял с юности. Как и многие. Первая любовь и все подобное. Но фронтовая поэзия – это иное. Сложная обстановка всегда сплачивает людей. И на войне сам Бог велел держаться всем вместе. По-другому раскрывается душа. И рождаются поэтические строки. Одно из своих стихотворений я посвятил офицерским вдовам:

«Офицерские вдовы, вы, как русские матери,

Те, что в годы лихие Великой Войны,

Относив сорок дней, свои черные платья

Остаетесь любимым навечно верны.

И кольцо золотое, и фата подвенечная,

И значки, и погоны, что муж ваш носил,

Берегите теперь, берегите их – вечно!

Берегите любовь, сколько хватит вам сил».

НАША СПРАВКА

Алексей Максимович Попович. Родом с русского Севера. Родился в небольшом селе под Архангельском в многодетной семье. После окончания Ленинградского суворовского училища навсегда связал свою жизнь с военной службой. Окончил Киевское командное общевойсковое училище. В совершенстве овладел не только военным делом, но и французским языком. Работал в составе нашей дипмиссии в должности «старшего переводчика» в Европе. Занимался налаживанием культурных связей с нашими французскими и немецкими друзьями.

В 1984 году был направлен в Афганистан. Там командовал отрядом специального назначения ГРУ. Проводил операции, многие из которых вошли в учебники для разведчиков и спецназовцев. В Афганистане Алексей Максимович носил позывной «830-й «Борода». Бойцы его отряда одними из последних покидали Афганистан, во время вывода оттуда нашего контингента.

Потом у Алексея Максимовича были другие командировки в «горячие точки». Алексей Максимович Попович был седьмым по счету командиром Отдельной гвардейской 22-й бригады спецназа ГРУ, дислоцирующейся в Ростовской области. После выхода на заслуженный отдых живет и работает в Ростове-на-Дону, возглавляет Ростовское отделение Всероссийской организации инвалидов Афганистана, ведет воспитательную, патриотическую и общественную деятельность.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Чтобы не сдаться живым!»

Судьбе было угодно, чтобы в жизни командира спецназа были и другие, не менее опасные и ответственные спецоперации и боевые командировки. Однажды, в Афганистане, во время боя, Алексея Поповича окружили душманы, пытаясь взять в плен. И он уже достал припасенную на такой случай для себя гранату… Чтобы не даться живым! Но все обошлось.

Отбили наши бойцы своего командира. Потом боевой товарищ признался Алексею Максимовичу, что в тот страшный момент держал Поповича на мушке, чтобы не дать ему попасть в лапы врага…

- Позже, он признался мне: мол, веришь, выстрелил бы! Я сказал ему, что конечно верю. И поблагодарил, - вспоминает Попович.

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