«У вас сын вор! Вас уволят!»: медсестру из Калмыкии выжили с работы сотрудники компании микрозаймов

Когда бесконечные звонки стали мешать работе больницы, женщине пришлось уйти с работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

О беспардонных методах коллекторов, которые выбивают банковские долги, мы наслышаны. Но, оказывается, не все банки и микрофинансовые организации отдают дела должников таким агрессивным подрядчикам, некоторые берутся за дело сами. Причем, перенимая незаконные методы, которыми можно сломать людям жизнь.

Истории двух пенсионерок, которые пострадали от таких действий, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия.

ВЫЖИЛИ С РАБОТЫ

Маргарите Петровне (все имена изменены — прим. ред.) уже 70 лет, но она и на пенсии продолжала трудиться медсестрой в больнице. Кадров в медицине часто не хватает, поэтому опытные медики — на вес золота.

У ее 40-летнего сына Виталия в жизни наступила, можно сказать, черная полоса. Дома с работой не ладилось, тогда он поехал на заработки — и на Севере пробовал себя, и в Москве, но вернулся ни с чем.

Виталий взял в ростовской микрокредитной компании займ на 29 тысяч рублей, но вовремя вернуть деньги не смог, и к прошлому августу 2022 года набежали долги — до 70 тысяч.

На звонки сотрудников микрофинансовой организации мужчина не отвечал, и тогда они взялись за его маму. Жизни не угрожали, но бесконечно звонили, а еще в мессенджер писали без остановки.

- Вас уволят! - угрожали женщине «доброжелатели». - У вас сын — вор! Сыну на вас плевать. Как вы его воспитали?!

Несчастная просила от нее отстать, говорила, что сын ее — взрослый человек и с долгами разберется сам, но «пиявки» вцепились в нее намертво.

- Сейчас по всем рабочим номерам звонить будем! И главврачу! - продолжали сыпать угрозами ростовщики, называя реальное имя и отчество руководителя больницы. А когда не получали ответной СМС, издевались. - Что молчим? Думаете, главврачу приятно получать звонки? Оплатите остаток долга 70 тысяч рублей!

Свои угрозы они воплотили в жизнь. Стали звонить сначала на стационарный телефон в больницу — тот, который важен для связи с пациентами и другими отделениями, и занимали линию несколько раз в день. Звонили и на мобильные телефоны коллегам. Женщине пришлось уволиться, чтобы не доставлять проблем ни сотрудникам, ни пациентам.

Но Маргарита Петровна просто так дело не оставила: она обратилась в правоохранительные органы. В суде было доказана вина микрофинансовой организации по административной статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». При этом компания даже пыталась обжаловать приговор, но суд оставил все в силе: штраф 70 тысяч рублей.

Правда, на работу Маргарита Петровна уже не вернулась...

Бригадир завода дважды засудила банк за бесконечные звонки по кредиту. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗАСУДИЛА ДВАЖДЫ

Еще одна история случилась с ровесницей первой героини - 70-летней Валентиной Викторовной из Элисты. В свои годы активная женщина продолжает трудиться на заводе бригадиром. В какой-то момент ей понадобились деньги — оформила в филиале столичного банка кредит на 120 тысяч рублей. Позже призналась, что привлекли достаточно низкие проценты по акции.

Погашала кредит досрочно: платила дважды в месяц — с зарплаты и с пенсии. Женщина посчитала, что за счет досрочной выплаты она должна была сэкономить пару тысяч рублей, а банк с этим не согласился. Начались бесконечные звонки.

- Звонили от пяти до 12 раз в день при том, что по закону разрешено не более одного звонка в сутки. В неделю можно звонить должнику не более двух раз, а в месяц не более восьми соответственно. Но в месяц женщине позвонили 43 раза, - рассказали в пресс-службе УФССП по Республике Калмыкия.

Валентина Викторовна не стала терпеть и обратилась во всевозможные инстанции: написала жалобы, начиная от прокуратуры и заканчивая службой судебных приставов.

- Нарушителей наказали за частоту звонков штрафом в 50 тысяч рублей. При этом когда женщина предоставила распечатку звонков: ей продолжили звонить в тот же день. Второй штраф составил 80 тысяч рублей, - продолжают приставы.

Как поясняют в ведомстве, в таком случае со службы судебных приставов как раз и нужно начинать — именно они такими нарушениями занимаются. Речь идет и о тех, кто задолжал деньги, выплачивает их, но страдает от назойливых звонков и СМС. И о тех, кого замучили звонками на личный телефон и на работу по поводу кредитов совершенно чужих людей.

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