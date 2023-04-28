Как получить медсправку для водительских прав в Ростове: способы и расценки

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Медкомиссию как минимум раз в десять лет должен пройти каждый водитель, так же она является обязательной процедурой для тех, кто получает водительское удостоверение впервые. Проверить свое здоровье следует и тем водителям, которые давно не проходили медкомиссию, имеют различные отклонения в здоровье или долгое время не садились за руль из-за лишения водительских прав.

Пройти медкомиссию и получить документ, дающий право на вождение, можно, после одобрения от определенных врачей: нарколога, терапевта, офтальмолога, психиатра и других. При обнаружении какого-то серьезного отклонения сесть за руль автомобиля такому человеку не позволят, а при выявлении ограничений по здоровью у опытного водителя их фиксируют в водительском удостоверении в графе «особые отметки».

Медсправка не выдается людям, больным шизофренией, имеющим бредовые и невротические расстройства настроения, при наличии прогрессирующей деменции, эпилепсии, слабовидящим, дальтоникам, а также кандидатам, принимающим психоактивные вещества.

Фото: freepik.com

В Ростове-на-Дону пройти медкомиссию на водительские права можно в государственных учреждениях, а также в ряде частных медицинских центров со специальной лицензией. Подать заявление на получение справки можно через Госуслуги и вся процедура, кроме бланка справки, будет бесплатна. Сам процесс прохождения медкомиссии может занять очень длительное время.

Что касается частных медицинских центров, то пройти необходимых врачей и получить водительскую справку можно в среднем за 1-3 дня. При этом у каждой категории водителей существует своя, отдельная стоимость медицинского освидетельствования.

КОНКРЕТНО: ГДЕ И СКОЛЬКО СТОИТ

1. Центр Медицинских осмотров «Симплекс»

Проспект Соколова, 84/302, 1 этаж. Тел.: +7(863)333-22-82

Для категорий: A, B, BE, M, A1, B1 - 1 200 рублей.

Для категорий: C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E (грузовой транспорт) - 2 500 рублей.

Услуга оказывается и гражданам РФ с регистрацией и не в Ростовской области, включая ЛНР, ДНР.

Время прохождения медицинской комиссии: 10-20 минут.

Выдача результатов возможна в течение часа, при заказе услуги «Экспресс медицинское освидетельствование» или на следующий день после 15:00. Ее стоимость 500 руб.

2. Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровье»

Социалистическая, 154, Тел.: +7 (863) 309-14-75

Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов) категорий А, В, М, А1, В1, ВЕ, С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E — от 1380 до 4 675 руб.

3. Медицинский центр «ЮгМедТранс»

ул. Плужная, 2/102. Тел.: +7 (863) 268-96-05

Медкомиссия водительская (Форма № 003-в/У) категория А, В, Ве, М, А1, В1, С, D, СЕ, DЕ, Тm, Tb, C1, D1, C1E, D1E — от 1800 до 2800руб.

Медкомиссия (для категорий A, B, BE, Tm, Tb, M, A1, B1) по времени занимает 20-30 минут. Срок оформления водительской справки составляет 3-4 рабочих дня после прохождения медицинской комиссии.

4. Ростовский лечебно диагностический центр.

Улица Профсоюзная, 46. Тел.: +7(963)569-98-47

Водительская справка категория В, C, D, E — от 2000 до 2500руб.

5. Медицинский центр «Семья»

Пр-кт. Буденновский 61/12, Дачная, 8. Тел.: +7 (863) 223-17-77

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категории А, В, С,D, E, CD, CE — от 1800 до 3000руб.