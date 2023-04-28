По полмиллиона рублей на развитие инновационных проектов получили молодые ученые Дона

Фото: АНО «Агентство инноваций Ростовской области»

Награждение победителей конкурса молодых ученых «УМНИК» Фонда содействия инновациям прошло в Центре истинных ценностей (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 121).

Победителями конкурса «УМНИК» 2022 года стали 24 проекта, из более чем 130-ти поданных заявок. Грант по программе составил 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ по проекту в течение одного года.

ПЕРВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ

Получение поддержки от Фонда содействия инновациям становится первоначальным этапом для молодых ученых и предпринимателей. Развивая свои проекты благодаря гранту, в будущем, они смогут получать более весомую поддержку от Правительства Ростовской области и федеральных фондов.

Организатором конкурса в регионе традиционно выступает Представительство в Ростовской области Фонда содействия инновациям, на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области», во главе с региональным представителем – Анной Пушенко. Информационным партнером мероприятия стала АНО «Цифропрактика».

Фото: АНО «Агентство инноваций Ростовской области»

- Для молодых талантливых ученых в Ростовской области участие в «УМНИКе» – это прекрасный шанс получить средства и ресурсы для развития их инновационно-технологических идей, - рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко. – Помимо этого конкурса, как начального этапа развития, существуют и более масштабные программы. Так, в прошлом году целый ряд донских технологических компаний и инноваторов при нашей поддержке смогли привлечь около полумиллиарда рублей в виде грантов от Фонда содействия инновациям на развитие и коммерческое внедрение их проектов. Мы реализуем задачу губернатора – развивать регион инновационно, технологически, обеспечивать трансфер технологий из научных центров в реальный сектор экономики, и это поэтапно получается.

В этом году партнером конкурса выступил ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Победители конкурса получили в подарок от компании «умные» колонки.

- Самое ценное в таких конкурсах – это человеческий капитал. Ведь мы вкладываемся не только в цифровые технологии и развитие нашей инфраструктуры, но и в людей благодаря таким программам, - отметил Председатель регионального экспертного жюри, вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Фото: АНО «Агентство инноваций Ростовской области»

ДО 5,5 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ

Дальнейшее развитие технологических проектов может также финансироваться Фондом, но в рамках других конкурсов. В прошлом году был запущен новый конкурс «Студенческий стартап», по итогам которого в донском регионе было определен 51 победитель конкурса, а грант в размере 1 млн рублей выделялся на реализацию своих разработок и возможность попробовать себя в качестве предпринимателя.

В рамках программы «Старт» уже на первом этапе можно получить грант до 4 млн рублей на более серьезные исследования и разработки. В 2022 году 21 стартап из Ростовской области стал победителем первого этапа программы.

Таким образом, участвуя в конкурсах Фонда содействия инновациям за 3 года инноваторы могут получить до 5,5 млн рублей в поддержку своего проекта.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Победительница конкурса «УМНИК-2018» Юлия Божко занималась разработкой кристобалитовой нанокерамики на основе опоковидных (горных) пород для применения в качестве стеновых материалов. В рамках проекта был получен современный материал с уникальными свойствами, из которого можно производить красивый кирпич, блоки, фильтрующие материалы, сорбенты и пр. На достигнутом Юлия не остановилась, и в 2021 году получила грант в размере 2 млн рублей по конкурсу «Старт-1» Фонда содействия инновациям, благодаря чему была создана компания ООО «Брик-Дизайн».

- Ситуация в строительной отрасли и в стране, в целом, меняется стремительно. Уходят поставщики, но открываются новые рынки сбыта. Вопрос импортозамещения острый и актуальный, поэтому на данный момент мы поставили себе цель – разработать технологию искусственного волластонита для использования в керамике в качестве высокотехнологичной добавки. Вместе с инвестором мы уже провели ряд исследований и выявили перспективность этого направления. Поэтому очень надеемся на дальнейшую поддержку Фонда наших инициатив и уже подали заявку на конкурс «Старт-2», - рассказала Юлия Божко.

Фото: АНО «Агентство инноваций Ростовской области»

НОВЫЙ КОНКУРС УЖЕ ОТКРЫТ

Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям реализуется в Ростовской области более 10 лет. С 2014 года её победителями стали 516 инноваторов, на общую сумму грантов в 222,5 млн руб. Принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет. Основное предпочтение в конкурсе отдается коммерчески-ориентированным научным проектам по 6 направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика». Общая сумма грантов для победителей из Ростовской области по программе «УМНИК» в 2022 году составила 12 миллионов рублей.

- Сегодня мы чествуем наших победителей и желаем им самых больших успехов в реализации их проектов, но в то же время не стоит забывать, что новый конкурс 2023 года уже открыт, и больше 20 инноваторов получат гранты по 500 тысяч рублей и в этом году тоже, - отметила на церемонии награждения региональный представитель в Ростовской области Фонда содействия инновациям Анна Пушенко.

Подробнее о программе «УМНИК» смотрите на сайте www.fasie61.ru

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