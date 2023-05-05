Код благоустройства от застройщика: как удовлетворить запрос на качество и проявить фантазию рассказали в ГК «Доннефтестрой»

Застройщик применяет особый подход: равномерно распределяет ландшафтное озеленение и игровое пространство внутри двора. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

Ростовский рынок недвижимости развивается, перенимает опыт успешных федеральных проектов и совершенствует собственные. При этом его качественным изменениям способствуют сегодня предпочтения покупателей.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЕЛЯ

О вкусах не спорят. Но! Сейчас время покупателя. Требовательного, хорошо сопоставляющего свои желания и финансовые возможности. Он стал более избирательным. При этом на поверхности мы видим очень упрощённую ситуацию — то, что он не готов переплачивать за лишние квадратные метры. На самом деле ему важна комплексность предложения и наполнение жилого комплекса - благоустроенность. Под благоустроенностью он подразумевает грамотную организацию внутридворового пространства – различные площадки для спорта, игр и отдыха, ландшафтное озеленение, наличие коммерческих помещений и социальной инфраструктуры в зоне пешей доступности.

Самые востребованные форматы коммерческих помещений в жилых комплексах — это помещения под популярные продуктовые сети и маркетплейсы. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

К примеру, можно поставить на площадке песочницу, горку, турник и декоративное дерево посадить. И на этом остановиться. А можно выстроить целую концепцию. В масштабных проектах, которые преимущественно реализуются в рамках комплексного развития территории (КРТ), по мнению специалистов ГК «Доннефтестрой», необходимо применять особенный подход: равномерно распределять ландшафтное озеленение и игровое пространство внутри сложноорганизованного внутридворового пространства.

Для этого важно правильно работать с уличным освещением и малыми архитектурными формами (МАФы), дополнять дворы интересными функциональными зонами – детскими площадками, которые будут не только развлекать, но и развивать, или площадками для уеденного отдыха, что важно для людей старшего поколения. Кроме того, популярны и мангальные островки. Такое решение уже реализовано в одном из проектов. Под него специально подбирали место. Теперь барбекю под открытом небом можно организовать в любое время года.

Мангал из кирпича лучше «туристического» набора барбекю! Фото: Мангальный островок в ЖК «Звезда Столицы». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

Такие пространства девелопер запроектировал в ЖК «Западные Аллеи» и ЖК «Флора». Один расположен в Левенцовском микрорайоне, а другой – в Аксае рядом с ТЦ «Мега». К слову, в строящейся «Флоре» под благоустройство выделено более 13 гектаров и запроектирован двор-парк с центральной аллей и фонтаном. В концепции его благоустройства заложена идея единого динамичного пространства: ломаные линии пешеходных дорожек и аллей призваны направлять жителей от одной площадки отдыха к другой. Масштаб проекта и локация позволяют это реализовать. Площадь застройки - 30 га. Микрорайон возводится с нуля в месте, где нет плотной высотной городской застройки.

Схема генплана нового микрорайона «Флора». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

Близкий по смыслу подход в организации двора закладывается и в ЖК «Западные Аллеи» площадью 20 га. Он поделён на небольшие кварталы. Такой принцип проектирования жилых домов и дворовых пространств даёт возможность максимально эффективно зонировать территорию на места для активного отдыха – там, где нужна именно двигательная активность, и уединенного - там, где, можно просто посидеть с книжкой.

ДВОР — ЗЕЛЁНЫЙ И НЕСКУЧНЫЙ

Внутренний двор современного жилого комплекса – это не набор игрового и спортивного оборудования, а творческое пространство для взрослых и детей, наделённое развивающей и развлекательной функциями. Таким требованиям отвечает двор в ЖК «Звезда Столицы». И если сравнить выполненную работу и визуализацию - приблизительную иллюстрацию проекта – отличий будет немного.

Сезонные растения чередуются с вечнозелёными хвойными, двор разделён на площадки для взрослых и детей с островками для отдыха. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

Детские площадки – это отдельная страница в работе застройщика. Понимая, что почти все дети непоседы, опытный застройщик подбирает тех производителей детских площадок, которые предлагают безопасные игровые комплексы и интересные решения, что особенно важно, если площадка небольшая. Скажем, можно поставить на ней яркий терёмок, фантастического образа горку в виде замка или домика, подумать над модным направлением в экостиле, а можно встраивать целые игровые сценарии.

ЖК «Звезда Столицы» (визуализация). Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

Это хорошо иллюстрируют детские площадки в ЖК «Свобода», для которых была выбрана тема космоса – это космодром и полёт Белки и Стрелки на борту «Спутника-5». Все элементы выдержаны в единой концепции и развивают интерес к космосу с раннего детства: качели-ракеты и звёзды, игровой комплекс «Космическая станция», песочница «Космический корабль», а цвета покрытия делят площадку на небо и Луну.

Безопасность и комфорт детей — важный приоритет. Все игровые площадки оснащены дополнительным прорезиненным покрытием и яркими элементами. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

В оформлении двора используются натуральные материалы, дерево или камень. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Доннефтестрой»

УЛОЖИТЬСЯ В СРОК – НЕФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Важный критерий – это срок сдачи объекта. Как правило, покупатель интересуется предыдущим опытом застройщика – уже сданными жилыми комплексами. Ему нужна уверенность в том, что в запланированный срок дом будет готов к сдаче. Жилые комплексы от ГК «Доннефтестрой» сдаются вовремя, а часто и раньше запланированного срока. ЖК «Центральный», к примеру, был сдан на год раньше, ЖК «Центральный-2» - на 10 месяцев раньше, ЖК «Клубный дом на Мечникова» - на один квартал раньше.

Кроме того, комплексность предложения – это ещё и возможность приобретения квартиры, как без отделки, так и в формате White Box, и с ремонтом «под ключ» вкупе с выгодными ипотечными программами, которые позволяют получить комфортный ежемесячный платеж.

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