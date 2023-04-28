Инициативу донских депутатов о введении единого стандарта социальных мер для участников СВО поддержал Совет законодателей

Спикер донского ЗС Александр Ищенко принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей России. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Заседание провели сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

На встрече было поддержано предложение Законодательного Собрания Ростовской области о разработке и внедрении единого федерального стандарта мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

- На Совете законодателей поддержано и предложение, инициированное донским парламентом, о введении единого федерального стандарта мер поддержки в каждом субъекте Федерации. Чтобы независимо от региона, где проживают участники СВО, они и их семьи были одинаково социально защищены. Этот вопрос мы впервые обсудили с сенатором РФ от ЗС РО Ириной Валерьевной Рукавишниковой в январе 2023 года на заседании круглого стола в Совете Федерации. Надеюсь, что такой федеральный стандарт появится в ближайшее время, - прокомментировал в своем – телеграмм канале итоги встречи спикер донского ЗС Александр Ищенко.

Отметим, что основными темами обсуждения стали именно вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в контексте реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему проведения медико-социальной экспертизы и получения инвалидности. По ее словам, есть случаи, когда раненые бойцы, вернувшиеся с СВО, пытаются оформить положенные им льготы, а «их документы по пять раз заворачивают из-за неправильной запятой».

В ходе обсуждения она призвала распространять на федеральный уровень лучшие региональные практики поддержки военнослужащих и их семей.