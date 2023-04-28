В преддверии Дня пожарной охраны чествовали спасателей Ростовской области

Огнеборцы Дона 30 апреля отметят профессиональный праздник. Фото: правительство Ростовской области

30 апреля отмечается День пожарной охраны России. В преддверии праздника в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония награждения лучших донских пожарных, которые не на словах, а на деле каждый день подтверждают свою преданность профессии.

По поручению донского главы Василия Голубева заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов лично поздравил донских огнеборцев с их профессиональным праздником, вручив им областные награды и поощрения.

ВЫЕЗЖАЛИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РАЗ

В воскресенье свой профессиональный праздник отметят более 20 тысяч сотрудников пожарной охраны и добровольных пожарных. На круглосуточном дежурстве постоянно находятся 52 областные пожарные части, из которых три были открыты в 2022 году. Они защищают от пожаров, в том числе от природных, 619 населенных пунктов с населением более 260 тысяч человек.

- В 2022 году областные пожарные более полутора тысяч раз принимали участие в ликвидации пожаров, в ходе выездов спасено имущество на сумму более 665 миллионов рублей, - отметил Вадим Артемов. - Дежурные караулы также привлекались к ликвидации последствий ДТП, обеспечению безопасности на водных объектах, профилактической работе. Решала областная противопожарная служба и вопросы развертывания пунктов обогрева и питания, обеспечения функционирования склада гуманитарной помощи.

ЗАКУПЯТ НОВУЮ ПОЖАРНУЮ ТЕХНИКУ

Правительство Ростовской области и лично глава региона Василий Голубев уделяют большое внимание вопросам пожарной безопасности – будь то профилактика или непосредственная борьба с огненной стихией.

Так, в этом году в рамках региональной госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» будет построено еще пять пожарных частей. Что позволит обеспечить отдаленным от Ростова территориям противопожарную защищенность.

Также ведется работа по приобретению специальной пожарной техники. Губернатором было поддержано предложение о приобретении в 2023 году 60 комплектов пожарных тракторов, на что уже выделены средства. Будут закуплены пожарные бочки, плуги для опашки территории, роторные косилки и навесное пожарное оборудование, которое позволит в снежный период прокладывать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам. Такие автомобили станут основой для создания добровольных пожарных частей в сельских поселениях.

РАЗВИВАЮТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ПОМНЯТ О ВЕТЕРАНАХ

Добровольное движение пожарных будет только развиваться. Уже сейчас большинство пожаров тушатся с участием добровольных пожарных.

- Наш опыт показал, что даже в течение небольшого периода мы можем создать добровольную спасательную группировку и бороться с пожарами довольно эффективно, - резюмировал Вадим Артемов.

В своем поздравлении замгубернатора не мог не упомянуть ветеранов пожарной охраны, которые посвятили спасению людей свою жизнь. Вадим Артемов пожелал специалистам противопожарных служб Дона «сухих рукавов» и вручил областные награды.

СПРАВКА КП

Напомним, 30 апреля 1649 года русский царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», которым вводилось круглосуточное дежурство в Москве пожарных дозоров, причем дозоры имели право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем. В Российской Федерации праздничная дата учреждена Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны».