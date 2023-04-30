По зову сердца вне зависимости от звания и возраста: за год 200 донских пожарных привезли жителям ДНР 173 тысяч тонн воды

За год донские пожарные совершили на Донбассе более 27 тысяч рейсов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Более 27 тысяч рейсов совершили за год на Донбассе и привезли его жителям 173 тысячи тонн воды. Все это сделали в общей сложности около 200 человек, которые работали на десяти пожарных автоцистернах. За этими цифрами стоит человеческое неравнодушие, каждодневный риск собственной жизнью, работа на пределе возможностей и даже находится место подвигам и спасению человеческих жизней. Как прошел этот год для наших огнеборцев, в День пожарной охраны России, 30 апреля, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Ростовской области Виктор Косов.

В командировку отправлялись сотрудники вне зависимости от возраста и звания. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ЗВАНИЯ

Еще 15 апреля поступил приказ министра МЧС России выдвинуться колонной из десяти пожарных автоцистерн в Донецк и Макеевку для подвоза воды людям. Первыми на десяти машинах на Донбасс отправились 14 пожарных из Ростова, Азова, Сальска, Волгодонска, Таганрога, Батайска, Вешенской, из Родионово-Несветайского, Красносулинского и Кашарского районов.

- Туда поехали сотрудники— от 20 и до 55 лет. Вне зависимости от возраста и звания. Это добровольцы, которые откликнулись на призыв. Отправились по зову сердца, - говорит Виктор Георгиевич. - Ребята работали там вахтовым методом. Кто-то уезжал на месяц, а некоторые оставались и на три-четыре месяца.

Водой снабжали не только людей. но и социальные объекты, в том числе котельные. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

СТАЛИ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО

Сначала на десяти цистернах работало десять водителей. Машина на восемь тонн воды делала 6-7 рейсов в день, но чаще требовались дополнительные рейсы. Но вскоре стало понятно, что воду нужно возить круглосуточно, и приехали еще десять человек.

- Ребята на пожарных автоцистернах осуществляли адресный подвоз воды, а в холодное время года уже занимались закачкой воды в котельные для нужд соцсобектов, - объясняет руководитель. - Помогали местным коллегам и на тушении пожаров, когда требовалось.

Очень быстро работу наших пожарных перевели в круглосуточный режим.

СТОМЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ

Перед спасительными машинами с водой выстраивались стометровые очереди - женщины, дети, старики с ведрами, бутылками, баклажками. А когда одна из бабушек с внуком на руках, которая еле передвигалась, попросила подъехать к ее дому поближе, со слезами на глазах благодарила: «Спасибо вам, ребята! Сегодня будем купаться».

Как рассказывал ранее читателям «КП - Ростов-на-Дону» замначальника специализированной пожарно-спасательной части Федеральной пожарной службы Иван Рябцев, местные жители всегда с нетерпением ждали донских пожарных. Даже пытались вручить спасателям овощи и фрукты - сами нуждались, но от всей души хотели отблагодарить.

Жители выстраивались в многометровые очереди за водой. Фото: Иван Рябцев

НАШЕЛ РАНЕНУЮ И СПАС ЕЕ ОТ СМЕРТИ

Во время сорокадневной командировки на Донбасс сотрудник 15-й пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону Сергей Алексеенков уберег от верной смерти 23-летнюю девушку. Старший водитель уже десять лет работает пожарным. Вместе с напарником он подвозил воду в котельные в разных населенных пунктах ДНР. Попадал и под обстрелы, но, к счастью, не был ранен — прятался за колесом своего верного «Урала».

Однажды, ехав по трассе, увидел, как на дорогу кто-то в белой куртке выползает на дорогу. Оказалось, что это раненая молодая девушка. Она была уже в полубреду. Пожарный насчитал у нее пять ножевых ранений, настолько серьезных, что поднять ее в высокую кабину грузовика он ее не мог.

Сергей Алексеенков спас раненую девушку и награжден медалью "За спасение жизни". Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сергей вызвал «скорую» и стал оказывать первую помощь — уложил раненую на картон, заткнул кровоточащие раны влажными спиртовыми салфетками, а ранения, через которые в тело шел воздух, залатал пакетом и заклеил пластырем. И все время разговаривал в девушкой, чтобы она не потеряла сознание. Медики отметили, что благодаря грамотным действиям Сергея девушку удалось спасти, и она быстро пошла на поправку. А донского пожарного наградили медалью «За спасение жизни» и приставили к государственной награде.

РАБОТАЮТ ПОД БОМБЕЖКАМИ

Этот год дончане помогают справиться местным жителям с гуманитарной катастрофой под постоянными бомбежками.

- Националисты с квадрокоптерами выслеживали пожарные машины и сбрасывали на них взрывные устройства, - рассказывает Виктор Косов. - В феврале пострадал наш водитель из Волгодонска, а после двое из Краснодарского края.

За год в командировку в ДНР приезжали около 200 донских пожарных. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Но при этом количества автоцистерн на маршрутах пожарные не сокращают. Еще четыре у них в резерве. И пока одна машина на ремонте, на ее рейс выходит другая. С ремонтом помогали донецкие пожарные, нужные запчасти оперативно доставляли с гуманитарными колоннами Донского спасательного центра.

«МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»

- Весь год был постоянно в ожидании: а что там с ребятами, а всего ли им хватает, - делится Виктор Геориевич. - Наш начальник Главного управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов несколько раз ездил туда, смотрел, как ребята устроились, и с обеспечением все в порядке. Хочется отметить тесное взаимодействие между нашими главными управлениями — ростовским и донецким. Как на месте размещали личный состав, помогали с бытом — эта была слаженная совместная работа.

Ну а самое главное для руководителя — встретить своих сотрудников дома живыми, здоровыми и выполнившими свой долг.

- Когда мужики приезжают, устраиваем им торжественную встречу. Они сразу бегут обниматься со словами: «Георгиевич, мы вернулись!», - рассказывает Виктор Косов, который ждет таких моментов с первой минуты отправки своих ребят на Донбасс.

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