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Общество30 апреля 2023 4:00

По зову сердца вне зависимости от звания и возраста: за год 200 донских пожарных привезли жителям ДНР 173 тысяч тонн воды

За год пожарные Ростовской области привезли жителям Донбасса 173 тысячи тонн воды
Кристина Круговых
За год донские пожарные совершили на Донбассе более 27 тысяч рейсов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За год донские пожарные совершили на Донбассе более 27 тысяч рейсов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Более 27 тысяч рейсов совершили за год на Донбассе и привезли его жителям 173 тысячи тонн воды. Все это сделали в общей сложности около 200 человек, которые работали на десяти пожарных автоцистернах. За этими цифрами стоит человеческое неравнодушие, каждодневный риск собственной жизнью, работа на пределе возможностей и даже находится место подвигам и спасению человеческих жизней. Как прошел этот год для наших огнеборцев, в День пожарной охраны России, 30 апреля, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Ростовской области Виктор Косов.

В командировку отправлялись сотрудники вне зависимости от возраста и звания. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В командировку отправлялись сотрудники вне зависимости от возраста и звания. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ЗВАНИЯ

Еще 15 апреля поступил приказ министра МЧС России выдвинуться колонной из десяти пожарных автоцистерн в Донецк и Макеевку для подвоза воды людям. Первыми на десяти машинах на Донбасс отправились 14 пожарных из Ростова, Азова, Сальска, Волгодонска, Таганрога, Батайска, Вешенской, из Родионово-Несветайского, Красносулинского и Кашарского районов.

- Туда поехали сотрудники— от 20 и до 55 лет. Вне зависимости от возраста и звания. Это добровольцы, которые откликнулись на призыв. Отправились по зову сердца, - говорит Виктор Георгиевич. - Ребята работали там вахтовым методом. Кто-то уезжал на месяц, а некоторые оставались и на три-четыре месяца.

Водой снабжали не только людей. но и социальные объекты, в том числе котельные. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Водой снабжали не только людей. но и социальные объекты, в том числе котельные. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

СТАЛИ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО

Сначала на десяти цистернах работало десять водителей. Машина на восемь тонн воды делала 6-7 рейсов в день, но чаще требовались дополнительные рейсы. Но вскоре стало понятно, что воду нужно возить круглосуточно, и приехали еще десять человек.

- Ребята на пожарных автоцистернах осуществляли адресный подвоз воды, а в холодное время года уже занимались закачкой воды в котельные для нужд соцсобектов, - объясняет руководитель. - Помогали местным коллегам и на тушении пожаров, когда требовалось.

Очень быстро работу наших пожарных перевели в круглосуточный режим.

Очень быстро работу наших пожарных перевели в круглосуточный режим.

СТОМЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ

Перед спасительными машинами с водой выстраивались стометровые очереди - женщины, дети, старики с ведрами, бутылками, баклажками. А когда одна из бабушек с внуком на руках, которая еле передвигалась, попросила подъехать к ее дому поближе, со слезами на глазах благодарила: «Спасибо вам, ребята! Сегодня будем купаться».

Как рассказывал ранее читателям «КП - Ростов-на-Дону» замначальника специализированной пожарно-спасательной части Федеральной пожарной службы Иван Рябцев, местные жители всегда с нетерпением ждали донских пожарных. Даже пытались вручить спасателям овощи и фрукты - сами нуждались, но от всей души хотели отблагодарить.

Жители выстраивались в многометровые очереди за водой. Фото: Иван Рябцев

Жители выстраивались в многометровые очереди за водой. Фото: Иван Рябцев

НАШЕЛ РАНЕНУЮ И СПАС ЕЕ ОТ СМЕРТИ

Во время сорокадневной командировки на Донбасс сотрудник 15-й пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону Сергей Алексеенков уберег от верной смерти 23-летнюю девушку. Старший водитель уже десять лет работает пожарным. Вместе с напарником он подвозил воду в котельные в разных населенных пунктах ДНР. Попадал и под обстрелы, но, к счастью, не был ранен — прятался за колесом своего верного «Урала».

Однажды, ехав по трассе, увидел, как на дорогу кто-то в белой куртке выползает на дорогу. Оказалось, что это раненая молодая девушка. Она была уже в полубреду. Пожарный насчитал у нее пять ножевых ранений, настолько серьезных, что поднять ее в высокую кабину грузовика он ее не мог.

Сергей Алексеенков спас раненую девушку и награжден медалью "За спасение жизни". Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сергей Алексеенков спас раненую девушку и награжден медалью "За спасение жизни". Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сергей вызвал «скорую» и стал оказывать первую помощь — уложил раненую на картон, заткнул кровоточащие раны влажными спиртовыми салфетками, а ранения, через которые в тело шел воздух, залатал пакетом и заклеил пластырем. И все время разговаривал в девушкой, чтобы она не потеряла сознание. Медики отметили, что благодаря грамотным действиям Сергея девушку удалось спасти, и она быстро пошла на поправку. А донского пожарного наградили медалью «За спасение жизни» и приставили к государственной награде.

РАБОТАЮТ ПОД БОМБЕЖКАМИ

Этот год дончане помогают справиться местным жителям с гуманитарной катастрофой под постоянными бомбежками.

- Националисты с квадрокоптерами выслеживали пожарные машины и сбрасывали на них взрывные устройства, - рассказывает Виктор Косов. - В феврале пострадал наш водитель из Волгодонска, а после двое из Краснодарского края.

За год в командировку в ДНР приезжали около 200 донских пожарных. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За год в командировку в ДНР приезжали около 200 донских пожарных. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Но при этом количества автоцистерн на маршрутах пожарные не сокращают. Еще четыре у них в резерве. И пока одна машина на ремонте, на ее рейс выходит другая. С ремонтом помогали донецкие пожарные, нужные запчасти оперативно доставляли с гуманитарными колоннами Донского спасательного центра.

«МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»

- Весь год был постоянно в ожидании: а что там с ребятами, а всего ли им хватает, - делится Виктор Геориевич. - Наш начальник Главного управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов несколько раз ездил туда, смотрел, как ребята устроились, и с обеспечением все в порядке. Хочется отметить тесное взаимодействие между нашими главными управлениями — ростовским и донецким. Как на месте размещали личный состав, помогали с бытом — эта была слаженная совместная работа.

Ну а самое главное для руководителя — встретить своих сотрудников дома живыми, здоровыми и выполнившими свой долг.

- Когда мужики приезжают, устраиваем им торжественную встречу. Они сразу бегут обниматься со словами: «Георгиевич, мы вернулись!», - рассказывает Виктор Косов, который ждет таких моментов с первой минуты отправки своих ребят на Донбасс.

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