Что изменится в Ростовской области с 1 мая 2023: бесплатный проезд, запрет на вейпы детям и наказание за госизмену

С 1 мая начали действовать бесплатные и льготные проездные. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области с 1 мая 2023 года начал действовать ряд нововведений. Меняются правила доставки пенсии наличными, дорожает ипотека, вводится запрет на продажу вейпов детям, а льготники, наконец, получили право бесплатного проезда в общественном транспорте. Рассказываем подробнее об этих и других новшествах.

БЕСПЛАТНЫЙ И ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

С 1 мая льготники Ростовской области могут пользоваться бесплатным проездом. Региональные льготники (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, реабилитированные лица, труженики тыла) могли выбрать между ежемесячной денежной выплатой и бесплатным проездом до 20 февраля 2023 года. До 1 мая пожелавшие пользоваться льготой в натуральном виде должны были получить проездной.

Тем, кто ездит по льготному проездному, с 1 мая смогут пользоваться электронным социальным проездным билетом. Это Инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий и иные, зарегистрированные в Ростовской области Для льготного проезда необходимо ежемесячно пополнять электронный билет на сумму 303 рублей Количество поездок, совершаемых федеральным льготником по электронному билету, не ограничено.

НАЛИЧНЫМИ — ТОЛЬКО ПОЧТА

С понедельника, 1 мая, наличными доставлять пенсии имеют право только сотрудники «Почты России». Частные компании теперь разносить пенсии не могут. Если в день доставки денег пенсионера дома не окажется, он сможет получить пенсию в другой день или сам прийти в отделение почты.

Если ждать почтальона неудобно, то можно изменить способ получения пенсии — на банковскую карту «Мир» или на счет без карты. Заявление на оформление можно подать на портале «Госуслуг».

ДОРОЖАЕТ ИПОТЕКА

Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая 2023 года и устанавливает надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Это делается для того, чтобы сократить риски и заемщиков, и банков — неплатежеспособным ипотеку или не одобрят вообще или одобрят, но под проценты выше.

А с 30 мая Банк России потребует от банков формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам с околонулевыми ставками. Речь идет об ипотеке, выданной после 15 марта текущего года.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ВЕЙПОВ ДЕТЯМ

С 1 мая вступил в силу закон о полном запрете вейпов (нагревательных устройств) для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств по доставке никотина и безникотиновых жидкостей наказание будет равно тому, что полагается за продажу обычных сигарет. Вносятся поправки в ранее существующий закон. Штрафы следующие: продажа вейпа подростку физлицу обойдется в 20-40 тысяч рублей, должностному — 40-70, а юрлицу — 150-300 тысяч.

НАКАЗАНИЕ ЗА ГОСИЗМЕНУ

С 1 мая вступил в силу закон, ужесточающий наказание за госизмену. Если раньше можно было сесть в тюрьму на 12-20 лет и заплатить полмиллиона штрафа, то теперь вводится самое строгое — пожизненный срок.

За теракт наказание увеличили с 15 до 20 лет лишения свободы, за вербовку или вовлечение в его совершение — с 5 до 7 лет, за пособничество терроризму — с 10 до 12 лет. Участников террористических сообществ могут отправить в колонию на 10-15 лет вместо 5-10.

С 15 до 20 лет тюрьмы продлили наказание за диверсии, а за международный терроризм минимальный срок подняли с 10 до 12 лет, максимальный — пожизненно.