Переживал, что зрители уйдут с пятичасового шоу: Как Валентин Юдашкин привозил свой театр моды в Ростов-на-Дону

Валентин Юдашкин приложил руку к развитию ростовской моды. Фото: "Имидж-Центр"

Трудно поверить, но за каких-то два дня мы лишились сразу двух самых именитых российских кутюрье. В воскресенье, 30 апреля, не стало «Красного Диора» - 85-летнего Вячеслава Зайцева, а 2 мая от рака скончался 59-летний Валентин Юдашкин.

Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону», мэтр приложил руку к развитию моды в донской столице. Он привозил в Ростов свою коллекцию и даже по-детски переживал, что дончане не высидят многочасовое шоу и не посмотрят все. Рассказываем, как повлиял Валентин Юдашкин на ростовскую фэшн-индустрию и каким моделям он дал зеленый свет в мир моды.

Знаменитый кутюрье был членом жюри на конкурсе модельеров юга России. Фото: "Имидж-Центр"

Показы Валентина Юдашкина всегда были большим событием в мире моды — как российской, так и мировой. Представители ростовской фэшн-индустрии вспоминают, как 22 года назад художник-модельер с мировым именем приехал в донскую столицу, чтобы поддержать Южно-Российский фестиваль моды «Золотая молния».

Пятитысячная арена Дворца спорта была заполнена зрителями до отказа. Фестиваль открывал Полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе Виктор Казанцев, среди гостей вечера — знаменитый музыкант Юрий Башмет.

Кутюрье с мировым именем переживал, что ростовчане не высидят пятичасового шоу и разойдутся, но напрасно. Фото: "Имидж-Центр"

46 модельеров со всего Юга России продемонстрировали свое искусство. Гвоздем программы стал показ коллекции от самого Валентина Юдашкина.

- У нас было 57 коллекций. Шоу длилось пять часов. Валентин Абрамович еще переживал: «А люди не разойдутся?» Мы его успокаивали: «Не переживайте: если ростовчане пришли посмотреть на шоу, то точно досмотрят до конца», - с улыбкой рассказывают создатели «Имидж-Центра» Елена и Михаил Степура.

Гвоздем программы стала коллекция мэтра. Фото: "Имидж-Центр"

Кутюрье для показа коллекции привез с собой свой театр моды и моделей, но ему не хватало пятерых — и попросил пятерых у Ростова.

- В числе пятерки сильнейших были и Виктория Лопырева, ставшая «Ростовской красавицей» в 2001 году, и студент архитектурного института Ола Кейру — «Лучшая модель Юга России» в номинации «Модельмен», - говорит Михаил Юрьевич. - У Юдашкина уже был в команде свой манекенщик-мулат, и когда они вышли на подиум вдвоем с Кейру, это смотрелось великолепно. Наш Ола ни в чем московскому модельмену не уступал. Спустя время Ола стал известным певцом, музыкантом, танцором и киноактером с десятками ролей.

Валентин Юдашкин попросил пятерых ростовчан представить наряды его коллекции. Фото: "Имидж-Центр"

После визита в Ростов Валентин Юдашкин пригласил в свой театр моды Викторию Лопыреву. Перед девушкой стоял сложный выбор — заключить контракт с мэтром или в следующем году отправиться на конкурс «Мисс Россия». Ростовчанка выбрала второе и не прогадала, завоевав заветный титул.

Тесное рабочее партнерство ростовчан с Валентином Юдашкиным продолжалось в течение нескольких лет.

Шоу с участием мэтра в Ростове стало событием для всего юга России. Фото: "Имидж-Центр"

- Сейчас у нас нет и, кажется, не предвидится таких двух глыб в моделинге и фэшн-индустрии как Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. Эти люди вывели российскую моду на мировой уровень, - считает Елена Николаевна. - Приносим глубокие соболезнования супруге Валентина Абрамовича — Марине. Для нас Юдашкин — это кутюрье, который смог как никто другой роскошно преподнести русскую тему — золото, самоцветы, богатую цветовую палитру.

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