В Ростовской области прошли два чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

Фото: предоставлено пресс-службой Таганрогского механического колледжа

24 и 25 апреля на Дону впервые прошли два региональных этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Ростовской и Запорожской областей.

Чемпионат направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее востребованным на рынке труда компетенциям. В нем приняли участие более 700 конкурсантов и экспертов.

Кроме конкурсной программы для участников, гостей и экспертов были организованы дискуссии, семинары и мастер-классы. Те же, кто еще не смог определиться с будущей профессией, посетили профориентационные тренинги. А некоторые конкурсанты смогли получить реальную практику от работодателей по своему профессиональному направлению.

«ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ТАЛАНТ – КЛЮЧ К УСПЕХУ»

Соревнования проходили в шести городах донского региона – в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Новошахтинске, Шахтах, а также в поселке Качкан. Участники смогли продемонстрировать свои навыки и умения по более чем 67 компетенциям.

Также на Дону состоялся и региональный чемпионат Запорожской области. Ребята соревновались в двух компетенциях – «предпринимательство» и «электромонтаж».

Открыли сразу два региональных чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» представители министерства общего и профессионального образования Дона, а также руководители площадок и образовательных организаций, где проходил отборочный этап чемпионата.

- Надеюсь, участие в региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» поможет вам не только достойно продемонстрировать свои навыки и побороться за победу в Национальном чемпионате, но и позволит работодателям увидеть именно в вас потенциальных кандидатов на рабочие места, - обратился к участникам соревнований руководитель регионального координационного центра «Профессионалы» Рафаил Магеррамов. - Целеустремленность и талант – это ключ к успеху! А успех приходит к тому, кто не боится трудностей и ошибок.

ПОЛУЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Во время регионального чемпионата участники не только проявили себя, но и получили новые навыки и умения. Под руководством опытных наставников ребята смогли получить практику по своему профессиональному направлению в соответствии с требованиями работодателей.

Кроме состязания состоялась и обширная деловая программа. Все желающие могли поучаствовать в дискуссиях, круглых столах, совещаниях и семинарах вместе с представителями министерства образования области, работодателями и представителями образовательных организаций. А школьники и студенты посетили мастер-классы и профориентационные тренинги, где узнали свои скрытые таланты и то, какие профессии им могут подойти.

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ НА ФИНАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Региональный этап чемпионата продлился до 30 апреля. Победителями областного тура среди студентов стали 58 человек, а призовые места заняли 119 ребят. Среди школьников на первом месте оказались 25 участников, и еще 50 конкурсантов стали призерами.

Теперь победители регионального этапа примут участие в отборочном этапе на Всероссийские соревнования в июне и июле, где и будут определены финалисты. Заключительный же этап «Профессионалов» пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября. В Северной столице свои навыки и умения продемонстрируют победители отборочных туров по наиболее востребованным и массовым компетенциям.

Напомним, целью чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. Федеральным оператором Всероссийского чемпионатного движения выступает Институт развития профессионального образования.