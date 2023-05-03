Ипотечные программы 2023: как с выгодой купить жилье в новостройке или на вторичном рынке

Как с выгодой купить жилье в новостройке или на вторичном рынке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчане, подбирающие для себя оптимальные варианты ипотеки, при обращении в банк или к застройщику имеют разные возможности. Это и ипотека на стандартных условиях, и различные программы с господдержкой. При этом в 2023 году многие льготные программы были продлены, а у некоторых из них были расширены параметры. Какие процентные ставки сейчас предлагают банки? Можно ли оформить ипотечный кредит дистанционно? Какие программы наиболее востребованы? Все эти вопросы мы задали участникам нашего круглого стола.

КАКИЕ СТАВКИ?

В 2023 году банки и застройщики предлагают множество разных вариантов и льготных программ, по которым можно приобрести жилье по ставкам от 1% до 8%.

- Одна из новых наших программ - это «Ипотека для вузовских выпускников-отличников». Она оформляется всего под 1% годовых на первые 10 лет кредита, - рассказала руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. – Также у нас действует низкая ставка по госпрограмме «ИТ-ипотека» в размере 4,5% годовых. Популярная программа «Семейная ипотека» - это 5,99% годовых, а Госпрограмма 2020-2023 – 7,35% годовых. Все эти программы относятся только к жилью на первичном рынке при условии, что квартиры покупаются напрямую у застройщика. По Госпрограмме также можно приобрести дом с земельным участком или таунхаус.

Руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото: предоставлено пресс-службой Абсолют Банка.

- «Центр-инвест», помимо ипотечных программ с государственной поддержкой, предлагает низкие процентные ставки на покупку жилья и рефинансирование действующих кредитов, - отметил начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. – В Ростове-на-Дону это от 5,5% при покупке жилья на первичном и вторичном рынке, а в области – от 2,75% на вторичном рынке.

- Нашими банками-партнерами предоставляется ипотека со ставкой от 3,7% годовых до конца строительства. Эта банковская услуга актуальна для всех проектов ГК «Доннефтестрой» и весьма популярна, так как пониженная ставка действует на протяжении всего срока ипотеки, - рассказала руководитель отдела продаж ГК «Доннефтестрой» Светлана Владимировна Ильина.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Банки предлагают ростовчанам широкую линейку ипотечных продуктов. В число самых популярных вошли «Семейная ипотека», Госпрограмма, а также IT-ипотека.

- В настоящее время наиболее популярны программы ипотечного кредитования на сельских территориях с государственной поддержкой, а также стандартные программы кредитования по приобретению жилья на вторичном рынке, - отметил начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. - С начала текущего года большим спросом пользуются программы строительства собственного жилья, как по программам банка, так и по программам с государственной поддержкой.

Начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. Фото: предоставлено пресс-службой КБ "Центр инвест"

- В числе наиболее востребованных партнерских программ ипотечного кредитования можно назвать субсидированную и траншевую ипотеку, - рассказала директор по продажам Ростовского филиала «Девелопмент-Юг» Любовь Александровна Зудикова. - Уникальной особенностью субсидированной ипотеки от корпорации «Девелопмент-Юг» является дополнительное снижение ставки застройщиком без дополнительных расходов и удорожания объекта для клиента. Ипотека траншами позволяет нашим дольщикам снизить финансовую нагрузку за счет небольших ежемесячных платежей до момента сдачи дома в эксплуатацию.

- В этом году в Госпрограмму 2020-2023 и программу «Семейная ипотека» внесли существенные улучшения, - отметила руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. - Теперь по ним оформить льготную ипотеку можно не только на приобретение квартиры в новостройке, но и на покупку дома с земельным участком или таунхауса. Причем оформить кредит можно на любом уровне готовности. Традиционно это очень популярный формат недвижимости в регионе. Мы ожидаем, что в 2023 году у нас в области около 15-20% сделок будут проводиться именно с такими объектами в рамках госпрограмм. Особенно это актуально в высокий сезон – с апреля по октябрь. Есть и хорошая возможность провести рефинансирование и значительно снизить размер ипотечного платежа. У нас такая ставка составляет до 5,99% годовых, а проводить такое рефинансирование можно на любом сроке кредита.

КАК ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ ЗА 1 РУБЛЬ В МЕСЯЦ?

Застройщики разрабатывают совместно с банками-партнерами разные варианты программ, которые позволяют выгодно приобрести жилье. В их числе можно назвать траншевые жилищные кредиты.

- ГК «Доннефтестрой» — один из немногих застройщиков, кто предлагает ипотеку с платежом в один рубль и без удорожания квадратного метра, - пояснила руководитель отдела продаж ГК «Доннефтестрой» Светлана Владимировна Ильина. – Траншевый кредит – это оригинальный продукт, ориентированный на конкретные проекты застройщика и конкретные банки. Приобрести квартиру на условиях «Ипотеки за 1 рубль» можно в жилых комплексах ГК «Доннефтестрой», находящихся или на высокой стадии строительной готовности, или идущих с опережающим графиком строительства. При этом нужно будет внести первоначальный взнос в размере не менее 15% от стоимости квартиры. Заемщик выплачивает банку именно один рубль в месяц до сдачи дома.

Руководитель отдела продаж ГК «Доннефтестрой» Светлана Владимировна Ильина. Фото: предоставлено пресс-службой ГК "Доннефтестрой"

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Каждый банк разрабатывает собственные предложения для отдельных категорий населения. Широко известна ипотека для IT-специалистов, но есть и другие варианты.

- Мы предоставляем возможность оформить «Зеленую ипотеку» на приобретение жилья в домах с энергоэффективностью класса А++, А+, А. Также у нас можно приобрести жилье для выпускников-отличников с субсидированием под 1% процент годовых. Ипотечный кредит для работников сферы информационных технологий мы даем с государственной поддержкой под 3,9% годовых или по условиям банка - от 6,9% годовых, - рассказал начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

- Абсолют Банк в конце февраля присоединился к региональной программе льготного кредитования «Ипотека для вузовских выпускников-отличников». Ее важное преимущество – субсидированная ставка всего 1% годовых на первые 10 лет кредита. Проект реализуется правительством Ростовской области для привлечения квалифицированных кадров в регион. Bocпoльзoвaтьcя программой мoгyт люди, y кoтopыx ecть диплoм oт 2021 гoдa вpaчa, пpeпoдaвaтeля или yчитeля, - рассказала руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

- Чаще всего за счет ипотечных средств приобретаются двух- и трёхкомнатные квартиры. Такая комнатность подходит даже семьям с двумя и более детьми. К примеру, планировки наших ЖК настолько эргономичны и продуманы, что в них легко зонировать пространство. Квартиры имеют правильные формы, где функционален каждый метр. Такое жилье пользуется популярностью и у тех, кто улучшает свои жилищные условия, - пояснила директор по продажам Ростовского филиала «Девелопмент-Юг» Любовь Александровна Зудикова.

Директор по продажам Ростовского филиала «Девелопмент-Юг» Любовь Александровна Зудикова. Фото: предоставлено пресс-службой Ростовского филиала «Девелопмент-Юг».

ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Многие банки сейчас предоставляют возможность оформить все документы по ипотеке в онлайн-режиме. Это может быть очень удобным, если покупатель находится в другом городе или даже стране. Поводом к дистанционному оформлению сделки может стать и длительная командировка. Но в ряде случаев посетить офис банка все же потребуется.

- Заявку на кредит можно подать дистанционно, через официальный сайт нашего банка или мобильное приложение, - рассказал Николай Парамонов. - После предварительного одобрения заемщик подает документы в отделение банка. По ипотечным кредитам документы пока нельзя передать дистанционно, но скоро такая возможность появится. После принятия банком окончательного положительного решения, заемщик приглашается в офис банка для подписания необходимых документов и получения суммы кредита.

КАК ВЫБРАТЬ БАНК

Условия выдачи ипотеки в разных банках обычно совпадают. Поэтому сделать выбор бывает непросто. В числе критериев, на которые нужно ориентироваться, стоит отметить надежность банка, удобство в обслуживании кредита, распространенность онлайн-услуг.

- В первую очередь, стоит обратиться в тот банк, который принимает заявки на ипотеку онлайн. У нас, к примеру, это можно сделать прямо на сайте. Второй момент – это большой спектр цифровых сервисов. В этом случае сделка пройдет быстрее, и не придется переплачивать за бронирование недвижимости у застройщика, - отметила Елена Водяницкая. - Что касается ставок, то нередко банки упоминают в рекламе низкие цифры, а по факту они гораздо выше. Также нужно учитывать, что обязательная электронная регистрация сделки может предоставляться за отдельную плату. У нас все такие опции не являются обязательными, а услугу аккредитива мы предоставляем бесплатно, и перевод денежных средств по сделке производится также без комиссий.

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Участники рынка отмечают, что покупатели сейчас стали более требовательными и избирательными. Как правило, им важна комплексность предложения и наполнение жилого комплекса, его благоустроенность.

- Квартира любой площади должна быть удобной для жизни, а это во многом определяет функциональное планировочное решение еще на этапе чертежа, чтобы каждый квадратный метр полезной площади нес максимальную нагрузку, то есть был оправдан. Мы всегда готовы подстраиваться под изменения спроса и выводить на рынок оптимальный продукт, - отметила Светлана Ильина.

Также участники дискуссии согласились, что основными критериями выбора покупателей к застройщику являются надежность и репутация, а наличие доступных и гибких ипотечных программ приводит к появлению на рынке новых выгодных предложений.

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