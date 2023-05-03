В администрации Ростова обсудили соцконтракты, проведение мероприятий к Году атамана Платова и ГИА

Власти города обсудили различные вопросы. Фото: администрация Ростова

В среду, 3 мая, в администрации Ростова состоялось расширенное планерное совещание, в котором приняли участие председатель городской Думы — глава города Зинаида Неярохина и прокурор города Олег Фрикель. Организатором совещания выступил временно исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, включенные в повестку дня.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ РОСТОВЧАН

Среди главных вопросов — господдержка малоимущим жителям Ростова-на-Дону. В частности — социальный контакт, являющийся одним из инструментов, который помогает семьям с низким достатком выбраться из сложной жизненной ситуации и сохранить финансовую стабильность. Этот договор заключается между органом социальной защиты и гражданином.

Государственная социальная помощь на основе социального контракта включает в себя поддержку граждан в поиске работы, в том числе профессиональном обучении, самозанятости, получении дополнительного образования, создании собственного бизнеса и преодолении сложной жизненной ситуации.

С момента начала проекта в 2021 году до апреля 2023 года органами социальной защиты было заключено 3232 контракта на общую сумму 440,6 млн рублей. В реализации проекта также участвуют различные ведомства и службы, включая муниципальный центр развития «Новый Ростов».

Воспользоваться социальным контрактом можно несколько раз. Для этого должно пройти 12 месяцев.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ АТАМАНА ПЛАТОВА

Также обсудили тематические мероприятия, которые проходят в городе в рамках празднования 270-летия атамана Донского казачьего войска Матвея Ивановича Платова.

Как сообщили на совещании, на 1 мая уже проведено более 1,5 тысячи мероприятий, посвященных Году атамана М.И. Платова, в которых приняли участие более 46 тысяч человек. Образовательные организации города провели более 1,3 тысячи тематических классных часов, уроков истории о Донском казачестве, экскурсии и другие мероприятия. Воспитанники учреждений дополнительного образования стали участниками отчетных концертов, открытых уроков, лекций и других мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры.

Городская Центральная библиотечная система также разработала проект «Славные герои Дона: М.И. Платов», в рамках которого проводятся различные мероприятия, включая часы информации, исторические портреты, краеведческие часы, уроки истории и другие.

Казачий этно-фестиваль имени Матвея Ивановича Платова прошел в историческом парке «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля запланирована праздничная концертная программа «Слава Платову — Герою!».

Одним из ярких и масштабных мероприятий, которое запланировано в рамках Года атамана Платова, станет проведение городского хорового фестиваля «Звучи, звучи, казачья песня», который состоится на сцене городского культурно-досугового центра им. Максима Горького. Также в сентябре запланирована реконструкция торжественного бала эпохи XIX века.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

В Ростове-на-Дону ведется подготовка к государственной итоговой аттестации в муниципальных учреждениях.

В этом году около 11 тысяч девятиклассников и порядка 5 тысяч выпускников 11-х классов сдадут экзамены. Обязательными предметами для всех будут русский язык и математика. Далее девятиклассникам предстоит сдать еще два предмета дополнительно по выбору, а одиннадцатиклассникам дополнительно придется сдать то количество экзаменов, которое требуют профиль и вуз при поступлении.

Организация проведения экзаменов для выпускников из присоединенных регионов также обсуждалась на расширенном совещании. В Ростове выразили желание сдать экзамены 28 выпускников девятых классов и два выпускника 11-х классов в форме промежуточной аттестации. Также обсуждалась возможность проведения экзаменов в формате дистанционных технологий для выпускников, находящихся за пределами Российской Федерации.

НАЗНАЧЕНИЯ

Также в администрации объявили о кадровых переменах. Новых руководителей, назначенных на основании апрельских распоряжений главы администрации, официально представили.

Алексей Потешкин был назначен на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам взаимодействия с административными органами управления ГО и ЧС города. Ранее он занимал должность начальника управления по делам ГО и ЧС. Временно его должность займет Александр Наумов.

Также было объявлено о назначении Ашота Мирзояна на должность главы МКП «Ростгосвет». Он заменил на этой должности Антона Рачкова.