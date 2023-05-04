В Ростовской области 10 городов повысили свой индекс качества городской среды

За шесть лет на Дону благоустроили более 700 общественных территорий. Фото: сайт donland.ru

В перечень благоприятных для проживания мест попали сразу 10 городов Ростовской области. Первым стал Аксай, следом идет Таганрог, а замыкает тройку наиболее благоприятных для жизни донских городов Ростов. Напомним, три года назад в список комфортных для жизни в регионе входили лишь 4 города, тогда как по итогам прошлого года их число выросло в 2,5 раза.

Отметим, данный индекс качества городской среды формируется через оценку 6 типов наиболее востребованных пространств: жилья, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, зеленых территорий, набережных, уличной инфраструктуры и общегородских пространств. Их характеризуют по 36 индикаторам, каждый из которых оценивают еще по 6 показателям - безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. В результате такого тщательного анализа эксперты получают весьма точный показатель качества городской среды и могут измерить насколько город комфортен для проживания.

Заместитель губернатора Игорь Сорокин сообщил, что сейчас у жителей области есть возможность повлиять на развитие своего населенного пункта. Он рассказал, что в Ростовской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации, уже благоустроено более 700 территорий, а до конца весны дончане могут принять участие в онлайн-голосовании за выбор объектов благоустройства:

- Любой город, село или поселок Ростовской области по-своему уникален, и наша общая задача - сделать так, чтобы с каждым годом регион становился только лучше, - подчеркнул замгубернатора.

До 31 мая дончане старше 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru могут проголосовать за объект, благоустройство которого считают приоритетным. Территории, набравшие наибольшее число голосов, войдут в перечень для благоустройства в ближайшие годы.