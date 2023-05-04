В Ростовской области почти 3,5 тысячи юнармейцев приняли участие в акции «Верни герою имя»

В акции «Верни герою имя» участвуют юнармейцы всех возрастов. Фото: сайт Правительства РО

С начала Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, донские юнармейцы навели порядок на территории 250 воинских захоронений в Ростовской области. Кроме того, ребята ведут активную работу по установлению имен защитников Отечества и тружеников тыла в архивах региона, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В акции приняли активное участие ребята всех возрастов, в том числе первоклассники. Например, юнармейцу Дмитрию Игнатову всего семь лет:

- В Великой Отечественной войне принимал участие мой дедушка, мне о нем много рассказывали родители, - рассказал Дима. – Благодаря акции «Верни герою имя» я много узнал о тех, кто защищал нашу область, Октябрьский район от фашистов.

Замгубернатора Вадим Артемов подчеркнул, что священный долг каждого человека - знать историю своей семьи, историю своей страны и помнить о тех, кто пожертвовал жизнью за ее свободу и независимость.

- Отрадно, что в акции приняли участие юнармейцы всех возрастов. Уверен, каждый из них пронесет эти знания через всю жизнь, передаст их своим детям и внукам. Это и есть та самая связь поколений, благодаря которой нашу страну не удастся победить никому и никогда, - отметил замгубернатора.

Ребята продолжат следить за состоянием братских могил и воинских захоронений и в дальнейшем, ведь узнавать о судьбах защитников малой родины и приводить в порядок воинские захоронения юнармейцы готовы не только в преддверии Дня Победы:

- Участники движения ведут большую работу в архивах, находят сведения о своих дедах и прадедах, воевавших за свободу нашей страны, - рассказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ростовской области Николай Пономаренко. – Работу эту мы обязательно продолжим.

Напомним, акция «Верни герою имя» стартовала в конце марта. Принять участие в мероприятиях могут все неравнодушные жители региона.