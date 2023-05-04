«Отец состарился за два дня»: в Ростовской области простились с подростком, на которого упала бетонная плита

В Ростовской области простились с 14-летним подростком, который погиб в заброшенном здании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в Мартыновском районе, 4 мая похоронили ученика седьмого класса. Мальчик скончался 2 мая после того, как на него и еще одного подростка упала бетонная плита.

ХОТЕЛИ ПЕРЕЖДАТЬ ДОЖДЬ В ЗАБРОШКЕ

Как ранее выяснила «КП-Ростов-на-Дону», 14-летний Саша гулял на улице вместе с 13-летним Валерой (имена изменены - прим. ред.) Когда начался дождь, мальчики решили переждать его на третьем этаже заброшки. Ребята поднялись на третий этаж, и подошли к стенке. В какой-то момент ветхая бетонная конструкция рухнула на друзей.

Валера стал звать на помощь. На крик прибежал 15-летний подросток — знакомый мальчиков. Школьник смог вытащить обоих. Саша скончался на месте, Валера попал в больницу.

«ПАПУ ВНАЧАЛЕ НЕ УЗНАЛИ»

Как рассказали местные жители, проститься с подростком пришли около ста человек. На похоронах были одноклассники, их родители, педагоги Саши. На церемонии прощания присутствовала и первая учительница. По словам близких семьи, родители погибшего мальчика были похожи на тени.

- Папу Саши вначале не узнали. Отец осунулся и словно состарился за два дня. Представить невозможно, как они справятся с этим горем, - вздыхает собеседница «КП-Ростов-на-Дону».

В КЛАССЕ ЦАРИТ ТИШИНА

По словам одной из учительниц погибшего подростка, одноклассники Саши до сих пор находятся в шоковом состоянии. В эти дни в классе на переменах тихо как никогда. Ребята словно разучились улыбаться и смеяться.

- Мне было даже страшно заходить в класс перед уроком. Саша всегда сидел за одной и той же партой. Когда я увидела, что его место пустует, у меня в груди словно что-то оборвалось, - говорит «КП-Ростов-на-Дону» преподавательница.

Сейчас в деталях трагедии разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Установлено, что заброшенный объект находится в ведении муниципалитета. В администрации изъяли документы. Прокуратура Ростовской области взяла расследование уголовного дела на контроль.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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